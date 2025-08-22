Новини
Хулио Веласкес: Левски е способен на всичко, вярвам, че имаме шансове

22 Август, 2025 06:23 605 6

Изключително съм благодарен на нашите привърженици

Хулио Веласкес: Левски е способен на всичко, вярвам, че имаме шансове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес показа оптимизъм, въпреки домакинската загуба с 0:2 от АЗ Алкмаар. Според него двубоят е бил равностоен в по-голямата част от времето, а решаващ се е оказал пропускът на Марин Петков след първия гол на нидерландците. Той обаче остава оптимист и вярва, че Левски има шансове в реванша.

"Изправихме се срещу много добър отбор. Генерално се получи равностоен мач. През първото полувреме не успявахме да задържаме повече топката и това ни принуждаваше да се връщаме веднага назад. Стояхме добре групирани в защита с изключение на една ситуация. Втората част се движеше в същата линия, но много набързо получихме две попадения. Пропускът при 0:1 се оказа решаващ - това беше сто процентова ситуация.

Истината е, че ми хареса отговорът на моя отбор след получените два гола. До последно се опитвахме да променим резултата и имахме ситуации в наказателното поле, но не успяхме за съжаление. Ударът на Бала от дистанция също беше много добър.

Съперникът има доста силни индивидуалности, а както знаете, детайлите определят разликата. Запазваме все пак позитивното си мислене, защото има още един мач. Левски е способен на всичко, още имаме шансове.

В реванша не отиваме като обречени. Мога да обещая, че ще се борим и вярвам, че имаме шансове. Ясно е, че отиваме на труден стадион срещу силен отбор. Но аз мисля по позитивен начин. Отиваме там да оставим сърцата си на терена.

Невероятна атмосфера създадоха феновете, беше много красиво. Изключително съм благодарен на нашите привърженици и съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с положителен резултат, но енергията и силата, която ни дадоха, ще се опитам да я пренесем на терена другата седмица”, заяви Веласкес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бачо

    7 1 Отговор
    Поне мечтите са безплатни

    Коментиран от #2

    06:26 22.08.2025

  • 2 ясновидец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бачо":

    големите очаквания вървят ръка за ръка, с още по големи разочарования!

    06:47 22.08.2025

  • 3 От дузпа в тъч

    4 0 Отговор
    Треньорът на нападателите да вземе да им проведе една детско юношеска тренировка. Как да уцелим вратата 7х2 метра от статично положение и от движение, от 5, 10, 15 и 20 метра. На другия ден и с вратар.

    Коментиран от #5

    06:57 22.08.2025

  • 4 Артилерист

    3 0 Отговор
    Трябва да сме обективни и да кажем браво на отбора на Левски и преданата му публика. Те се стараха неимоверно, но това е нивото на бг футбола в момента. Левски сега е един светъл лъч (разградския тумор не го броя) в безобразната мъгла и безпорядък на туй нашето наречено "футбол". Левски е на прав път и ЦСКА час по-скоро трябва да възстанови конкуренцията за общото добро.

    Коментиран от #6

    07:20 22.08.2025

  • 5 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "От дузпа в тъч":

    Ами може да е като Христо Йовов.

    07:29 22.08.2025

  • 6 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Дано не му се изкриви пътя от средата на октомври,че последните години все от там поема по друг път.

    07:31 22.08.2025

