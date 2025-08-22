Хулио Веласкес: Левски е способен на всичко, вярвам, че имаме шансове

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес показа оптимизъм, въпреки домакинската загуба с 0:2 от АЗ Алкмаар. Според него двубоят е бил равностоен в по-голямата част от времето, а решаващ се е оказал пропускът на Марин Петков след първия гол на нидерландците. Той обаче остава оптимист и вярва, че Левски има шансове в реванша.

"Изправихме се срещу много добър отбор. Генерално се получи равностоен мач. През първото полувреме не успявахме да задържаме повече топката и това ни принуждаваше да се връщаме веднага назад. Стояхме добре групирани в защита с изключение на една ситуация. Втората част се движеше в същата линия, но много набързо получихме две попадения. Пропускът при 0:1 се оказа решаващ - това беше сто процентова ситуация.

Истината е, че ми хареса отговорът на моя отбор след получените два гола. До последно се опитвахме да променим резултата и имахме ситуации в наказателното поле, но не успяхме за съжаление. Ударът на Бала от дистанция също беше много добър.

Съперникът има доста силни индивидуалности, а както знаете, детайлите определят разликата. Запазваме все пак позитивното си мислене, защото има още един мач. Левски е способен на всичко, още имаме шансове.

В реванша не отиваме като обречени. Мога да обещая, че ще се борим и вярвам, че имаме шансове. Ясно е, че отиваме на труден стадион срещу силен отбор. Но аз мисля по позитивен начин. Отиваме там да оставим сърцата си на терена.

Невероятна атмосфера създадоха феновете, беше много красиво. Изключително съм благодарен на нашите привърженици и съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме с положителен резултат, но енергията и силата, която ни дадоха, ще се опитам да я пренесем на терена другата седмица”, заяви Веласкес.