Новини
Спорт »
Бг футбол »
И Лудогорец отложи мач от първенството

И Лудогорец отложи мач от първенството

22 Август, 2025 15:20 324 0

  • берое стара загора -
  • лудогорец-
  • първа лига-
  • програма-
  • отложен-
  • лига европа

Двубоят с Берое няма да се играе този уикенд

И Лудогорец отложи мач от първенството - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят Берое Стара Загора - Лудогорец, от шестия кръг на Първа лига, няма да се играе по програма. Разградчани официално поискаха отлагане на срещата, която трябваше да се изиграе на 25 август, понеделник, от 21:15 ч. на стадион "Берое" в Стара Загора.

Причината за промяната е ключовият реванш на Лудогорец в плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия. Българският шампион ще приеме съперника си на 28 август в Разград, като ще се опита да заличи пасива от 1:2, натрупан в първия двубой в Скопие. Залогът е огромен – място в основната фаза на престижния европейски турнир.

Молбата на шампионите е удовлетворена и от Спортно-техническата комисия към БФС официално потвърдиха, че мачът е отложен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ