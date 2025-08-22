И Лудогорец отложи мач от първенството

Двубоят Берое Стара Загора - Лудогорец, от шестия кръг на Първа лига, няма да се играе по програма. Разградчани официално поискаха отлагане на срещата, която трябваше да се изиграе на 25 август, понеделник, от 21:15 ч. на стадион "Берое" в Стара Загора.

Причината за промяната е ключовият реванш на Лудогорец в плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия. Българският шампион ще приеме съперника си на 28 август в Разград, като ще се опита да заличи пасива от 1:2, натрупан в първия двубой в Скопие. Залогът е огромен – място в основната фаза на престижния европейски турнир.

Молбата на шампионите е удовлетворена и от Спортно-техническата комисия към БФС официално потвърдиха, че мачът е отложен.