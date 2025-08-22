Непобеденият Локомотив София посреща непознаващия победата Спартак Варна

Локомотив София и Спартак Варна откриват шестия кръг в efbet Лига в петъчния ден на 22 август. Срещата ще се проведе на стадион "Локомотив" в столицата от 20:30 ч. и ще бъде ръководена от Георги Стоянов. Мачът може да бъде проследен на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

Локомотив е сред непобедените тимове от началото на кампанията в елита. Под ръководството на Станислав Генчев "червено-черните" не загубиха от евроучастниците Лудогорец, Арда и Черно море, като имат и една от най-добрите защити дотук с допуснати два гола. Отбраната на "железничарите" не е получила гол в последните три срещи. Под въпрос все още е участието на голмайстора Анте Аралица, който пропусна гостуването в Разград.

Спартак пристига в столицата без победа дотук през кампанията и с разочарование от поражението във варненското дерби от Черно море. Въпреки това двете най-силни срещи на "соколите" през настоящия сезон бяха именно в София и то срещу грандовете Левски и ЦСКА, като срещу "армейците" дори бе спечелено равенство. Очаква се завръщането на Александър Георгиев, който пропусна сблъсъка с "моряците".

Последният мач между двата тима се игра през месец март тази година в София. Локомотив спечели двубоя с 2:1, като точни за "железничарите" бяха Спас Делев и Анте Аралица. Автор на гола за Спартак Варна бе Антонио Вутов.

Пропуски за срещата могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" два часа преди началото ѝ.