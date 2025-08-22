Новини
Спорт »
Бг футбол »
Непобеденият Локомотив София посреща непознаващия победата Спартак Варна

Непобеденият Локомотив София посреща непознаващия победата Спартак Варна

22 Август, 2025 16:23 394 0

  • локомотив софия -
  • спартак варна -
  • efbet лига -
  • стадион локомотив-
  • софия-
  • футбол-
  • първа лига-
  • бг футбол

Срещата е от 20:30 часа днес

Непобеденият Локомотив София посреща непознаващия победата Спартак Варна - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София и Спартак Варна откриват шестия кръг в efbet Лига в петъчния ден на 22 август. Срещата ще се проведе на стадион "Локомотив" в столицата от 20:30 ч. и ще бъде ръководена от Георги Стоянов. Мачът може да бъде проследен на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

 

Локомотив е сред непобедените тимове от началото на кампанията в елита. Под ръководството на Станислав Генчев "червено-черните" не загубиха от евроучастниците Лудогорец, Арда и Черно море, като имат и една от най-добрите защити дотук с допуснати два гола. Отбраната на "железничарите" не е получила гол в последните три срещи. Под въпрос все още е участието на голмайстора Анте Аралица, който пропусна гостуването в Разград.

Спартак пристига в столицата без победа дотук през кампанията и с разочарование от поражението във варненското дерби от Черно море. Въпреки това двете най-силни срещи на "соколите" през настоящия сезон бяха именно в София и то срещу грандовете Левски и ЦСКА, като срещу "армейците" дори бе спечелено равенство. Очаква се завръщането на Александър Георгиев, който пропусна сблъсъка с "моряците".

Последният мач между двата тима се игра през месец март тази година в София. Локомотив спечели двубоя с 2:1, като точни за "железничарите" бяха Спас Делев и Анте Аралица. Автор на гола за Спартак Варна бе Антонио Вутов.

 

Пропуски за срещата могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" два часа преди началото ѝ.

 


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ