Новини
Спорт »
Световен футбол »
Горещата спортна журналистка с любовна честитка към нов в Милан

Горещата спортна журналистка с любовна честитка към нов в Милан

24 Август, 2025 12:29 572 3

  • елеонора инкардона-
  • самуеле ричи-
  • футбол

Двамата са заедно от миналото лято, когато той играеше в Торино

Горещата спортна журналистка с любовна честитка към нов в Милан - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Горещата спортна журналистка Елеонора Инкардона отправи любовна честитка по случай 24-ия рожден ден на гаджето си Самуеле Ричи. Двамата са заедно от миналото лято, когато той играеше в Торино. Красавицата е с цели 10 г. по-възрастна от него, но явно това няма никакво значение за влюбения футболист.

„Играехме, смяхме се, пътувахме и творихме. Катерихме се по планини (образно казано), споделяхме сладолед и създавахме спомени, които ще останат завинаги. Честит рожден ден, любов моя, любимото ми място винаги ще бъде до теб“, написа сексапилната италианка в Инстаграм, като добави техни общи снимки.

A post shared by Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Също

    0 2 Отговор
    Руската армия да се върнат в базите до Виена-Берлин. Така е по договора от 1945.

    12:38 24.08.2025

  • 2 бай Бай

    0 0 Отговор
    Е гореща гореща колко да е гореща....
    Колко градуса е температурата й и къде точно е измерена?

    12:42 24.08.2025

  • 3 към писара мераклия

    1 0 Отговор
    Горещата спортна журналистка с любовна честитка
    пак да поцъква за нея без снимки

    12:58 24.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ