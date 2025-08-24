Горещата спортна журналистка с любовна честитка към нов в Милан

Горещата спортна журналистка Елеонора Инкардона отправи любовна честитка по случай 24-ия рожден ден на гаджето си Самуеле Ричи. Двамата са заедно от миналото лято, когато той играеше в Торино. Красавицата е с цели 10 г. по-възрастна от него, но явно това няма никакво значение за влюбения футболист.

„Играехме, смяхме се, пътувахме и творихме. Катерихме се по планини (образно казано), споделяхме сладолед и създавахме спомени, които ще останат завинаги. Честит рожден ден, любов моя, любимото ми място винаги ще бъде до теб“, написа сексапилната италианка в Инстаграм, като добави техни общи снимки.