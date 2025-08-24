Спортът по ТВ в неделя (24 август)

06.30 Мото GP, спринт за Гран при на Унгария МАХ Спорт 1
07.30 Мото Е, първо състезание за Гран при на Унгария МАХ Спорт 1
08.00 Мото Е, второ състезание за Гран при на Унгария МАХ Спорт 1
11.50 Мото 3, Гран при на Унгария МАХ Спорт 4
12.00 Волейбол, Чехия – Словения (жени) МАХ Спорт 2
13.15 Мото 2, Гран при на Унгария МАХ Спорт 4
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
14.25 Колоездене: Обиколка на Испания, втори етап, мъже Евроспорт 1
14.30 Дармщат – Херта Диема спорт 3
15.00 Мото GP, Гран при на Унгария МАХ Спорт 4
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
15.30 Волейбол, САЩ – Аржентина (жени) МАХ Спорт 2
15.30 Волейбол, Бразилия – Франция (жени) МАХ Спорт 3
16.00 Кристъл Палас – Нотингам Диема спорт 2
16.00 Евертън – Брайтън Нова спорт
16.00 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, пети етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Майнц – Кьолн Диема спорт 3
17.00 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
17.45 Добруджа – Ботев (Вр) Диема спорт
18.00 Осасуна – Валенсия МАХ Спорт 4
18.15 Страсбург – Нант Нова спорт
18.30 Фулъм – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
18.30 Борусия (М) – Хамбургер Диема спорт 3
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.30 Каляри – Фиорентина МАХ Спорт 2
19.30 Комо – Лацио МАХ Спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, четвърти ден Евроспорт 2
20.15 ЦСКА – ЦСКА 1948 Диема спорт
20.15 АЕК – Пансерайкос Нова спорт
20.30 Виляреал – Жирона МАХ Спорт 4
21.00 ПАОК – Лариса Диема спорт 3
21.45 Аталанта – Пиза МАХ Спорт 2
21.45 Ювентус – Парма МАХ Спорт 3
21.45 Лил – Монако Диема спорт 2
22.30 Овиедо – Виляреал МАХ Спорт 4
01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА