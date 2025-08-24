Необичаен инцидент беляза мач от Бундеслигата (ВИДЕО)

Необичаен инцидент беляза мача между Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт (1:4). Репортерката на Sky Катарина Клайнфелд обърка капитана на домакините Марко Фридъл за футболист на гостите и започна интервюто си с въпрос за победата на Айнтрахт.
Изненаданият Фридъл реагира с усмивка: „Аз съм играч на Вердер Бремен.“ Веднага след това той се опита да се отдалечи от камерата, а Клайнфелд осъзна грешката си и се извини: „Съжалявам, Марко. Моя е вината.“
Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4.— Troll Football (@TrollFootball) August 23, 2025
Sky Sports journalist then asks him if he's happy with the win.
Marco Friedl: "I'm a Werder Bremen player in case you don't know."pic.twitter.com/kMPW6dCbJV
1 Буха ха
11:39 24.08.2025