Необичаен инцидент беляза мач от Бундеслигата (ВИДЕО)

24 Август, 2025 11:30 873 1

Репортерката на Sky Катарина Клайнфелд обърка капитана на домакините Марко Фридъл за футболист на гостите и започна интервюто си с въпрос за победата на Айнтрахт

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Необичаен инцидент беляза мача между Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт (1:4). Репортерката на Sky Катарина Клайнфелд обърка капитана на домакините Марко Фридъл за футболист на гостите и започна интервюто си с въпрос за победата на Айнтрахт.

Изненаданият Фридъл реагира с усмивка: „Аз съм играч на Вердер Бремен.“ Веднага след това той се опита да се отдалечи от камерата, а Клайнфелд осъзна грешката си и се извини: „Съжалявам, Марко. Моя е вината.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    1 0 Отговор
    Но пък е русичка, с приятна усмивка.

    11:39 24.08.2025

