Манчестър Юнайтед на крачка от подпис с белгийския талант Сен Ламенс – конкуренция от Франция и Италия

22 Август, 2025 19:25 396 0

  • манчестър юнайтед -
  • трансфер-
  • сен ламенс-
  • пази -
  • роял антверп

Преговорите са в напреднала фаза

Манчестър Юнайтед на крачка от подпис с белгийския талант Сен Ламенс – конкуренция от Франция и Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е все по-близо до осъществяването на трансфер с 23-годишния белгийски страж Сен Ламенс, който в момента пази цветовете на Роял Антверп. През последните месеци името на младия вратар неведнъж бе спрягано за „червените дяволи“, но конкретни новини за напредък липсваха – до сега. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, преговорите между Манчестър Юнайтед и Ламенс са в напреднала фаза, като личните условия между двете страни вече са почти изчистени.

Интересът към белгийския национал обаче не се ограничава само до Острова – клубове от Франция и Италия също следят отблизо ситуацията и са готови да се включат в битката за подписа му.

Любопитен обрат в сагата внася и информацията на Саша Таволиери, според когото Ламенс е попаднал и в полезрението на градския съперник Манчестър Сити. „Гражданите“ търсят алтернатива, след като преговорите им с ПСЖ за Джанлуиджи Донарума са в застой.

В същото време мениджърът на Юнайтед, Рубен Аморим, продължава да се сблъсква с главоболия на вратарския пост. Португалският специалист изненадващо остави Андре Онана на резервната скамейка в първия мач от сезона срещу Арсенал, залагайки на Алтай Байъндър. За съжаление, поредната груба грешка на турския вратар след центриране от корнер се оказа фатална и доведе до единствения гол в срещата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
