Избраха Невяна Владинова за Представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика

23 Август, 2025 08:38 614 0

Голям успех за българската художествена гимнастика

Избраха Невяна Владинова за Представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската художествена гимнастика отбеляза ново значимо постижение на световната сцена! Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова бе избрана за Представител на атлетите към Международната федерация по гимнастика (FIG). Новината бе обявена с гордост от БФХГ чрез официалната им страница във Facebook.

Изборът се състоя по време на 41-вото Световно първенство по художествена гимнастика, което тази година се провежда в бразилския мегаполис Рио де Жанейро. В оспорваната надпревара за престижния пост Владинова получи убедителна подкрепа – 37 гласа, оставяйки зад себе си австралийката Александра Кирой-Богатирева, която събра 14 гласа.

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!, споделиха от БФХГ в социалните мрежи, изпълнени с ентусиазъм и признателност.

В момента Владинова ръководи българската делегация на световния шампионат в Рио, където нашите грации продължават да се борят за отличия и признание.

Изборът ѝ за представител на атлетите във FIG е не само личен триумф, но и признание за цялата българска школа по художествена гимнастика.


