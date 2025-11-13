Новини
Най-скъпото лятно попълнение на ЦСКА е картечницата на efbet Лига

13 Ноември, 2025 12:00 566 2

  • цска-
  • леандро годой-
  • футбол-
  • постижение

Леандро Годой е футболистът в efbet Лига, който най-често обстрелва вратите на противниците

Най-скъпото лятно попълнение на ЦСКА е картечницата на efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-скъпото лятно попълнение на ЦСКА – Леандро Годой, започна да навлиза във форма и в последните си 4 мача има 3 гола с екипа на „червените“. Справка в статистиката обаче показва нещо много любопитно за аржентинеца, отбелязва "Мач Телеграф". Той е футболистът в efbet Лига, който най-често обстрелва вратите на противниците. От началото на сезона Кошмара има цели 53 удара, от които обаче е отбелязал само 4 гола. Това показва, че само 7.55% от изстрелите му се превръщат в гол.

Трябва да отбележим, че от 15 кръга, Годой е участвал в 14 мача – 3 за Берое и 11 за ЦСКА. Аржентинецът пропусна един двубой след трансфера си от Стара Загора в София поради бюрократични причини. Другият нападател на „червените“ - Йоанис Питас, също стреля много – цели 40 пъти, от които е вкарал 6 гола и неговият процент е много по-добър от този на Годой – 15%.

Иначе веднага след Годой в Кошмара в efbet Лига се нарежда Ивайло Чочев от Лудогорец.

Топ 10 на играчите с най-много удари в елита

1. Леандро Годой (ЦСКА) – 53 удара (4 гола)

2. Ивайло Чочев (Лудогорец) – 45 удара (8 гола)

3. Мамаду Диало (ЦСКА 1948) – 40 удара (8 гола)

4. Иоанис Питас (ЦСКА) – 40 удара (6 гола)

5. Алберто Салидо (Берое) – 37 удара (8 гола)

6. Бертран Фурие (Септември) – 35 удара (9 гола)

7. Спас Делев (Локо София) – 34 удара (3 гола)

8. Иван Минчев (Славия) – 34 удара (1 гол)

9. Георги Русев (ЦСКА 1948) – 33 удара (1 гол)

10. Джеймс Ето'о (ЦСКА) – 31 удара (2 гола)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е!

    2 0 Отговор
    невероятни траснфери, сега чета, че продават Фаетон за 1 милион, купиха го за два, вкара два гола и сега се радват на милион, какъв трансферен нюх и далновидност!

    12:23 13.11.2025

  • 2 Левскар

    0 0 Отговор
    Понеже ги лъжат ,че са " армейци" и тия вадят картечници ,автомати,секири ,ПВО,противопехотни мини и всякакъв военен Арсенал ....

    12:23 13.11.2025

