Олимпийската шампионка с ансамбъла - Лаура Траатс застава начело на националния отбор на Кувейт

Българската звезда в художествената гимнастика Лаура Траатс, която изгря на олимпийския небосклон с ансамбъла ни в Токио 2020, поема ново предизвикателство – тя ще бъде старши треньор на националния тим на Кувейт. Новината бе разпространена от авторитетното издание "arabtimesonline.com" и предизвика вълна от положителни реакции в спортните среди.

След като украинката Ирина Ковалчук напусна поста, Кувейтската федерация по гимнастика се зае с търсенето на нов лидер за своя отбор. След внимателен подбор сред редица доказани специалисти от цял свят, изборът падна именно върху Траатс – име, което се свързва с безупречен професионализъм, вдъхновяващи успехи и златен медал от най-престижния спортен форум.

Договорът между българката и кувейтската федерация бе подписан в края на октомври, а Лаура вече се заема с подготовката на националния състав. Основната ѝ задача ще бъде да изведе отбора до нови върхове, като първото голямо изпитание ще бъде Азиатското първенство за девойки през 2026 година.

С богатия си опит от европейски, световни и олимпийски подиуми, Траатс се очаква да внесе свежа енергия и иновативни методи в тренировъчния процес на кувейтските гимнастички.