Олимпийската шампионка с ансамбъла - Лаура Траатс застава начело на националния отбор на Кувейт

Олимпийската шампионка с ансамбъла - Лаура Траатс застава начело на националния отбор на Кувейт

7 Ноември, 2025 09:05

Новината предизвика вълна от положителни реакции в спортните среди

Олимпийската шампионка с ансамбъла - Лаура Траатс застава начело на националния отбор на Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската звезда в художествената гимнастика Лаура Траатс, която изгря на олимпийския небосклон с ансамбъла ни в Токио 2020, поема ново предизвикателство – тя ще бъде старши треньор на националния тим на Кувейт. Новината бе разпространена от авторитетното издание "arabtimesonline.com" и предизвика вълна от положителни реакции в спортните среди.

След като украинката Ирина Ковалчук напусна поста, Кувейтската федерация по гимнастика се зае с търсенето на нов лидер за своя отбор. След внимателен подбор сред редица доказани специалисти от цял свят, изборът падна именно върху Траатс – име, което се свързва с безупречен професионализъм, вдъхновяващи успехи и златен медал от най-престижния спортен форум.

Договорът между българката и кувейтската федерация бе подписан в края на октомври, а Лаура вече се заема с подготовката на националния състав. Основната ѝ задача ще бъде да изведе отбора до нови върхове, като първото голямо изпитание ще бъде Азиатското първенство за девойки през 2026 година.

С богатия си опит от европейски, световни и олимпийски подиуми, Траатс се очаква да внесе свежа енергия и иновативни методи в тренировъчния процес на кувейтските гимнастички.


  • 1 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Всеки гледа как да се отърве от тая глупава държава

    Коментиран от #7, #8, #9, #10

    09:07 07.11.2025

  • 2 Червената шапчица

    8 1 Отговор
    Не забелязвате ли, че Теменужката в което министерство се появи, там настъпва страшна бъркотия и хаос… Когато беше енергетичка, с нейната приятелка Гинка Върбакова сътвориха чудеса… Очаквам скоро Теменужката да оглави министерството на отбраната. Ако Теменужката стане военен министър с ОТАН е свършено!

    09:13 07.11.2025

  • 3 Българин

    3 1 Отговор
    браво! всички трябва в чужбина и да не се унижават да седят тука за мижави пари!

    09:38 07.11.2025

  • 4 Исторически парк

    2 2 Отговор
    карлос друсар от новото начало и той да заминава там

    09:39 07.11.2025

  • 5 Фгииш

    3 0 Отговор
    Като знаем какви са строини арабките!
    Трудно ще и е.

    09:43 07.11.2025

  • 6 милионер

    1 1 Отговор
    плащам 10 000 евро плюс самолетен билет на всеки българин, който се махне от България, че много ми станахте!

    09:47 07.11.2025

  • 10 Германец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ми никой не ще да живее сред глу пав народ като вашия

    10:18 07.11.2025

