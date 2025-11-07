Олимпийската шампионка с ансамбъла - Лаура Траатс застава начело на националния отбор на Кувейт

Българската звезда в художествената гимнастика Лаура Траатс, която изгря на олимпийския небосклон с ансамбъла ни в Токио 2020, поема ново предизвикателство – тя ще бъде старши треньор на националния тим на Кувейт. Новината бе разпространена от авторитетното издание "arabtimesonline.com" и предизвика вълна от положителни реакции в спортните среди.
След като украинката Ирина Ковалчук напусна поста, Кувейтската федерация по гимнастика се зае с търсенето на нов лидер за своя отбор. След внимателен подбор сред редица доказани специалисти от цял свят, изборът падна именно върху Траатс – име, което се свързва с безупречен професионализъм, вдъхновяващи успехи и златен медал от най-престижния спортен форум.
Договорът между българката и кувейтската федерация бе подписан в края на октомври, а Лаура вече се заема с подготовката на националния състав. Основната ѝ задача ще бъде да изведе отбора до нови върхове, като първото голямо изпитание ще бъде Азиатското първенство за девойки през 2026 година.
С богатия си опит от европейски, световни и олимпийски подиуми, Траатс се очаква да внесе свежа енергия и иновативни методи в тренировъчния процес на кувейтските гимнастички.
1 ООрана държава
Коментиран от #7, #8, #9, #10
09:07 07.11.2025
2 Червената шапчица
09:13 07.11.2025
3 Българин
09:38 07.11.2025
4 Исторически парк
09:39 07.11.2025
5 Фгииш
Трудно ще и е.
09:43 07.11.2025
6 милионер
09:47 07.11.2025
10 Германец
До коментар #1 от "ООрана държава":ми никой не ще да живее сред глу пав народ като вашия
10:18 07.11.2025