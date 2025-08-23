Кой е най-добре платеният тенисист?

В света на професионалния тенис парите и славата вървят ръка за ръка, а през последната година испанската сензация Карлос Алкарас безапелационно зае първото място сред най-добре платените тенисисти, според престижната класация на "Forbes".

Младият испанец е натрупал впечатляващите 48,3 милиона долара за последните 12 месеца. От тях 13,3 милиона идват директно от наградни фондове, докато останалата част от доходите му се дължи на изключително доходоносни спонсорски договори с гиганти като Rolex, BMW и Louis Vuitton. Алкарас също така прибави към банковата си сметка солидни суми от участия в престижни демонстративни турнири в Рияд и Ню Йорк, а популярността му се засили още повече благодарение на документалния сериал на Netflix, посветен на неговите успехи.

Веднага след него в класацията се нарежда италианската звезда Яник Синер, който е спечелил 47,3 милиона долара. Впечатляващите 20,3 милиона от тях са от наградни фондове, а останалите – от партньорства с луксозни марки като Gucci, Alfa Romeo и Lavazza. Въпреки скандалите около допинг тестовете, имиджът на Синер остава непокътнат, а сезонът му бе белязан от триумфи на Australian Open, US Open и Уимбълдън. Победата му в демонстративния турнир „Six Kings Slam“ му донесе рекордните 6 милиона долара – най-голямата еднократна награда в историята на тениса.

Третата позиция е за американската звезда Коко Гоф, която се утвърди като първа ракета на САЩ и шампионка на Ролан Гарос. Гоф е реализирала приходи от 37,2 милиона долара, като 12,2 милиона са от турнирни награди. Тя е сред най-ярките лица на New Balance и си партнира с водещи компании като Bose, Barilla и Carol’s Daughter.

Топ петицата на най-доходоносните тенисисти в света се допълва от легендарния Новак Джокович и белоруската звезда Арина Сабаленка, които също могат да се похвалят със завидни финансови успехи през изминалата година.