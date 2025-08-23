Новини
Спорт »
Тенис »
Кой е най-добре платеният тенисист?

Кой е най-добре платеният тенисист?

23 Август, 2025 09:08 787 0

  • най-добре платени тенисисти-
  • карлос алкарас-
  • яник синер-
  • кори гоф-
  • приходи от тенис-
  • forbes класация-
  • спонсорски договори-
  • наградни фондове-
  • топ 5 тенисисти-
  • новак джокович-
  • арина сабаленка

Парите и славата вървят ръка за ръка в спорта

Кой е най-добре платеният тенисист? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В света на професионалния тенис парите и славата вървят ръка за ръка, а през последната година испанската сензация Карлос Алкарас безапелационно зае първото място сред най-добре платените тенисисти, според престижната класация на "Forbes".

Младият испанец е натрупал впечатляващите 48,3 милиона долара за последните 12 месеца. От тях 13,3 милиона идват директно от наградни фондове, докато останалата част от доходите му се дължи на изключително доходоносни спонсорски договори с гиганти като Rolex, BMW и Louis Vuitton. Алкарас също така прибави към банковата си сметка солидни суми от участия в престижни демонстративни турнири в Рияд и Ню Йорк, а популярността му се засили още повече благодарение на документалния сериал на Netflix, посветен на неговите успехи.

Веднага след него в класацията се нарежда италианската звезда Яник Синер, който е спечелил 47,3 милиона долара. Впечатляващите 20,3 милиона от тях са от наградни фондове, а останалите – от партньорства с луксозни марки като Gucci, Alfa Romeo и Lavazza. Въпреки скандалите около допинг тестовете, имиджът на Синер остава непокътнат, а сезонът му бе белязан от триумфи на Australian Open, US Open и Уимбълдън. Победата му в демонстративния турнир „Six Kings Slam“ му донесе рекордните 6 милиона долара – най-голямата еднократна награда в историята на тениса.

Третата позиция е за американската звезда Коко Гоф, която се утвърди като първа ракета на САЩ и шампионка на Ролан Гарос. Гоф е реализирала приходи от 37,2 милиона долара, като 12,2 милиона са от турнирни награди. Тя е сред най-ярките лица на New Balance и си партнира с водещи компании като Bose, Barilla и Carol’s Daughter.

Топ петицата на най-доходоносните тенисисти в света се допълва от легендарния Новак Джокович и белоруската звезда Арина Сабаленка, които също могат да се похвалят със завидни финансови успехи през изминалата година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ