Карлос Алкарас се раздели с треньорa си Хуан Карлос Фереро

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас се раздели с треньора си Хуан Карлос Фереро след 7-годишно партньорство, съобщи „Марка“.

22-годишният испанец спечели шест титли от Големия шлем по време на партньорството си с Фереро и през това време е прекарал 50 седмици на върха на световната ранглиста при мъжете.

„Днес е труден ден. Един от тези, когато е трудно да намериш правилните думи. Да кажеш „довиждане“ никога не е лесно, особено когато има толкова много споделени преживявания. Работихме усърдно, растяхме заедно и споделяхме незабравими моменти. Искам да благодаря за времето, доверието и ученето, но над всичко друго за хората, които ме заобикаляха по пътя“, написа испанецът в своя профил в Инстаграм.

„Взимам със себе си смеха, преодолените предизвикателства, разговорите, подкрепата в трудните моменти и удоволствието от това да съм бил част от нещо наистина неповторимо. Днес слагам край на много важен етап от живота ми. Затварям го с носталгия, но също с гордост и вълнение за това, което предстои. Знам, че всичко, което съм преживял, ме е подготвило да бъда по-добър“, добави той.

По време на кариерата си като играч между 1998-а и 2012-а Хуан Карлос Фереро достигна номер 1 в света през 2003 година, след като спечели "Ролан Гарос" и стигна до финала на Откритото първенство на САЩ.

Треньор на Алкарас остава сънародникът му Самуел Лопес, който се присъедини към екипа му през 2024-а, след като девет години работеше с Пабло Кареньо Буста.

Полската тенисистка Ига Швьонтек коментира възможността да спечели турнирите от Големия шлем в кариерата си. Единственото нещо, което ѝ липсва, за да постигне това, е победа на Откритото първенство на Австралия.

„Не си поставям такива цели. Разбира се, това е нещо, за което мечтая и нещо, което искам да постигна един ден, но няма да дойда в Мелбърн и да мисля за това всеки ден. Знам, че трябва да спечеля седем мача, а турнирите от Големия шлем продължават две седмици, много неща могат да се случат“, заяви Швьонтек пред Clay Tenis.

Швьонтек вече е спечелила три титли от „Ролан Гарос“ (2020, 2022, 2023), три титли от Откритото първенство на САЩ (2022, 2023, 2025) и една титла от „Уимбълдън“ (2025). Най-добрият ѝ резултат на Откритото първенство на Австралия беше достигането до полуфиналите през 2022 и 2025 година.