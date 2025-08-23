Новини
Скандал с жребия за Купата на Румъния: Видеоклип разпали съмнения за манипулация

23 Август, 2025 11:06

Горещи страсти разтърсиха футболната общественост в Румъния и далеч отвъд границите ѝ, след като жребият за Купата на Румъния се превърна в истински водовъртеж от спорове и подозрения.

В центъра на бурята попадна Румънската футболна федерация, която бе обвинена в умишлено манипулиране на резултатите. В социалните мрежи буквално за минути се завъртя видео, което разбуни духовете сред фенове и анализатори. На кадрите ясно се вижда как заместник-генералният секретар на федерацията, Габриел Бодеску, се опитва да разбърка топките с имената на отборите в малка, претъпкана купа. Въпреки опитите за разбъркване, внимателните зрители забелязаха, че ръката на Бодеску сякаш не се отделя от една и съща топка – именно тази, която по-късно изтегля.

Критичният момент настъпи при определянето на съперника на елитния Фарул Констанца. След напрегнатото теглене, за противник на Фарул бе посочен втородивизионният Корвинул Хунедоара – решение, което веднага породи вълна от съмнения и обвинения в нагласен жребий.

Футболните фенове и експерти не закъсняха с реакциите си, като мнозина настояват за пълно разследване и прозрачност в действията на федерацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    4 1 Отговор
    в българия е същата работа , че и по зле

    11:10 23.08.2025

  • 2 тренер

    4 0 Отговор
    Как обарва топките за маркерчето, като бабичка домати на женски пазар😂

    11:13 23.08.2025

  • 3 Шопарски

    3 1 Отговор
    Миналата година, когато теглиха жребия за купата, по същият начин водещата в Диема манипулира жребия в полза на Лудогорец.

    11:15 23.08.2025

  • 4 Луд Скайуокър

    7 1 Отговор
    Ей голяма работа , то при нас на живо в тото 5 от 35 изтеглих 41 а тия се пенят че някакъв мешал топките в купата като в играта "тука има тука нема"

    11:25 23.08.2025

  • 5 Бфс жребии

    0 0 Отговор
    От купи с две топчета теглиш топче и после си задължен да теглиш от същата купа второто топче.

    12:14 23.08.2025

