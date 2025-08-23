Скандал с жребия за Купата на Румъния: Видеоклип разпали съмнения за манипулация

Горещи страсти разтърсиха футболната общественост в Румъния и далеч отвъд границите ѝ, след като жребият за Купата на Румъния се превърна в истински водовъртеж от спорове и подозрения.
В центъра на бурята попадна Румънската футболна федерация, която бе обвинена в умишлено манипулиране на резултатите. В социалните мрежи буквално за минути се завъртя видео, което разбуни духовете сред фенове и анализатори. На кадрите ясно се вижда как заместник-генералният секретар на федерацията, Габриел Бодеску, се опитва да разбърка топките с имената на отборите в малка, претъпкана купа. Въпреки опитите за разбъркване, внимателните зрители забелязаха, че ръката на Бодеску сякаш не се отделя от една и съща топка – именно тази, която по-късно изтегля.
Критичният момент настъпи при определянето на съперника на елитния Фарул Констанца. След напрегнатото теглене, за противник на Фарул бе посочен втородивизионният Корвинул Хунедоара – решение, което веднага породи вълна от съмнения и обвинения в нагласен жребий.
Футболните фенове и експерти не закъсняха с реакциите си, като мнозина настояват за пълно разследване и прозрачност в действията на федерацията.
Romanian Cup Draw.😂🇷🇴pic.twitter.com/KpqJvrK0MT— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 22, 2025
