Теглят жребия за 1/8 финалите в Купа България идната сряда

31 Октомври, 2025 12:25 337 0

В този етап участват 16 отбора, които са придобили право за участие след Първи кръг

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за Втори кръг финална фаза (1/8 финали) на SESAME Купа България ще бъде изтеглен на 5 ноември (сряда) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна".

В този етап участват 16 отбора, които са придобили право за участие след Първи кръг (1/16-финал) в турнира. Това са всички тимове от Първа лига без Берое Стара Загора, който беше отстранен от Витоша Бистрица.

Жребият е ПЪЛЕН, всички 16 отбора попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025.


