Георги Миланов с титулярно участие при поражението на Динамо в букурещкото дерби

Динамо (Букурещ) и Рапид (Букурещ) премериха сили в едно от най-очакваните дербита от 13-ия кръг на Суперлигата. Българският национал Георги Миланов започна сред стартовите единадесет на Динамо, но неговият отбор отстъпи с 0:2 пред погледа на близо 35 000 запалени фенове на "Арена Национала".

Миланов остана на терена до 53-ата минута, когато бе заменен от кипърския полузащитник Хараламбос Кириаку.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, характерно за столичните сблъсъци, но головете закъсняха до второто полувреме. В 55-ата минута домакините от Динамо ликуваха след попадение, което обаче бе отменено след намесата на ВАР заради засада. Само четири минути по-късно обаче съдбата се обърна срещу тях – автогол на Еду Ниаур даде преднина на Рапид и промени хода на мача. Драмата не спря дотук. В 68-ата минута Каталин Вултурар от гостите получи директен червен картон, оставяйки Рапид с човек по-малко. Въпреки численото неравенство, се стигна и до втори гол чрез Кристиан Манеа, който се разписа в 74-ата минута и подпечата успеха на своя тим.

С тази победа Рапид събра 28 точки и се изкачи на върха във временното класиране, изравнявайки се с ФК Ботошани. Динамо, от своя страна, остава на четвърта позиция с 23 точки, като ще търси реванш в следващите кръгове.