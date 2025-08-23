Ал Насър на Кристиано Роналдо излиза на пазара за продажба

Ал Насър, където блести звездата Кристиано Роналдо, ще бъде обявен за продажба. Новината идва на фона на скорошното подновяване на договора на португалската мегазвезда и привличането на още именити футболисти като Жоао Феликс, Кингсли Коман и Иниго Мартинес. Към това се прибавя и назначаването на опитния Жорже Жезуш за старши треньор, което подсили амбициите на клуба за трофеи.

Въпреки тези мащабни инвестиции, според авторитетния саудитски журналист Ахмед Аджлан, държавата планира сериозно ограничаване на средствата, насочени към футбола.

Това решение ще засегне не само Ал Насър, но и другите грандове – Ал Итихад, Ал Ахли и Ал Хилал. Всички те досега бяха под контрола на Фонда за публични инвестиции на Саудитска Арабия (с дял от 75%), а останалите 25% се управляваха от Министерството на спорта. Сега обаче се подготвя пълна приватизация – 100% от собствеността ще премине в ръцете на частни инвеститори.

В същото време се появиха слухове, че принц Ал Уалид бин Мосаад, един от най-заможните саудитски бизнесмени и златен член на Ал Хилал, е фаворит за придобиването на този клуб. Той вече е демонстрирал своята отдаденост, като предостави личния си самолет за трансфера на Неймар от ПСЖ през 2023 година.

В надпреварата за собствеността на Ал Хилал се споменава и името на принц Абдула бин Мосаад, бившият собственик на английския Шефилд Юнайтед, но засега няма конкретни кандидати за останалите клубове.

През последните години четирите водещи саудитски отбора са инвестирали колосалните 1,59 милиарда евро само за трансфери, без да се броят заплатите и допълнителните разходи. Най-големият харчещ е Ал Хилал с 558 милиона евро, следван от Ал Насър с 406 милиона евро.