Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море срещу Локомотив Пловдив - битка за топ 3

Черно море срещу Локомотив Пловдив - битка за топ 3

23 Август, 2025 16:04 463 0

  • efbet лиг-
  • черно море -
  • локомотив пловдив-
  • стадион тича -
  • варна-
  • първа лига

Мачът е от 21:15ч.

Черно море срещу Локомотив Пловдив - битка за топ 3 - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вторият двубой от съботната програма на шестия кръг в efbet Лига противопоставя третия в класирането Черно море и четвъртия Локомотив Пловдив. Сблъсъкът на стадион "Тича" във Варна стартира в 21:15 ч. и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

"Зелено-белите" са безупречни в домакинствата си дотук - 2 победи от 2 срещи. Възпитаниците на Илиан Илиев влизат в мача и с допълнително самочувствие от победата в градското дерби със Спартак с 3:1. Черно море е сред отборите без загуба дотук в първенството, а традиционно губи и трудно на "Тича". Липсващи в състава със сигурност ще са контузените Андреас Калкан и Цветомир Панов, под въпрос за стартовите 11 пък ще е Живко Атанасов.

Локомотив пристига в морската столица също като непобеден, но и със силни резултати като победата над ЦСКА и равенството с Арда. В три от тези срещи "смърфовете" не допуснаха гол, а в останалите две допуснаха по едно попадение, демонстрирайки една от най-силните защити през новия сезон дотук. Липсващи в състава на Душан Косич ще са контузените Калоян Костов, Лукас Риян и Мерт Салим.

Последният мач между двата тима се игра през февруари тази година отново във Варна, когато Локомотив спря дългата серия без загуба на Черно море у дома и надделя с 2:1. Жулиен Лами и Хуан Переа вкараха за "смърфовете", а точен за "моряците" бе Мазир Сула.

Пропуските са на цена 15 лева за всички сектори и могат да бъдат закупени от касите на стадион "Тича" и онлайн в мрежата на Ивентим.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ