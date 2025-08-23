Черно море срещу Локомотив Пловдив - битка за топ 3

Вторият двубой от съботната програма на шестия кръг в efbet Лига противопоставя третия в класирането Черно море и четвъртия Локомотив Пловдив. Сблъсъкът на стадион "Тича" във Варна стартира в 21:15 ч. и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

"Зелено-белите" са безупречни в домакинствата си дотук - 2 победи от 2 срещи. Възпитаниците на Илиан Илиев влизат в мача и с допълнително самочувствие от победата в градското дерби със Спартак с 3:1. Черно море е сред отборите без загуба дотук в първенството, а традиционно губи и трудно на "Тича". Липсващи в състава със сигурност ще са контузените Андреас Калкан и Цветомир Панов, под въпрос за стартовите 11 пък ще е Живко Атанасов.

Локомотив пристига в морската столица също като непобеден, но и със силни резултати като победата над ЦСКА и равенството с Арда. В три от тези срещи "смърфовете" не допуснаха гол, а в останалите две допуснаха по едно попадение, демонстрирайки една от най-силните защити през новия сезон дотук. Липсващи в състава на Душан Косич ще са контузените Калоян Костов, Лукас Риян и Мерт Салим.

Последният мач между двата тима се игра през февруари тази година отново във Варна, когато Локомотив спря дългата серия без загуба на Черно море у дома и надделя с 2:1. Жулиен Лами и Хуан Переа вкараха за "смърфовете", а точен за "моряците" бе Мазир Сула.

Пропуските са на цена 15 лева за всички сектори и могат да бъдат закупени от касите на стадион "Тича" и онлайн в мрежата на Ивентим.