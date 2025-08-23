Новини
България на 1/16 финал на Европейското по плажен волейбол

23 Август, 2025 17:22 460 0

Захари Згуров и Георги Антов победиха представителите на домакините Ксениус Деу и Гайзка Гереро

Снимка: БФ Волейбол
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската двойка Захари Згуров – Георги Антов се класира за 1/16-финал на Европейското първенство по плажен волейбол под 20 години.

Младите ни състезатели, които се класираха за турнира в Мадрид като балкански шампиони, безкомпромисно победиха представителите на домакините Ксениус Деу и Гайзка Гереро с 2:0 (21:6, 21:9). Жребият за елиминационния кръг ще е довечера.

Згуров и Антов вече спечелиха срещу естонската двойка, а загубиха от латвийската, която е сред най-силните на Стария континент.


