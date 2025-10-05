Новини
Националният отбор по волейбол научи съперниците си на Европейското първенство през 2026-а година

5 Октомври, 2025 12:43 647 1

Ще мерим сили с Европейския шампион

Националният отбор по волейбол научи съперниците си на Европейското първенство през 2026-а година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мъжкият ни национален отбор по волейбол попадна в група B на Европейското първенство през 2026-а година. Наши съперници ще бъдат актуалния европейски шампион – Полша, както и Португалия, Украйна, Северна Македония и Израел.

Жребият беше изтеглен в Бари, в емблематичния нормано-швабски замък в града. На церемонията присъства президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, а либерото на националния ни отбор Дамян Колев беше сред специалните посланици – по един състезател от всяка страна домакин на надпреварата.

Мъжкият турнир ще се проведе в България, Италия, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември. Финалната фаза на турнира ще се състои в края на септември в Милано.

Други домакини на мачове от шампионата са Модена и Торино (Италия), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния).


