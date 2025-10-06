Новини
Българските шахматистки с летящ старт на Европейското първенство – разгромиха Чехия с 4:0

6 Октомври, 2025 16:22 523 0

Началото на мъжете не бе толкова успешно

Българските шахматистки с летящ старт на Европейското първенство – разгромиха Чехия с 4:0 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският женски национален отбор по шахмат даде силна заявка за нов триумф на Европейското първенство в Батуми, Грузия. Нашите момичета стартираха защитата на шампионската си корона с безапелационна победа – 4:0 срещу Чехия, демонстрирайки отлична форма и непоколебим дух.

В първия кръг Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Надя Тончева не оставиха никакви шансове на своите съпернички, като всяка от тях записа убедителна победа на дъската. Към състава се присъединява и Виктория Радева, която ще бъде част от следващите битки.

В следващия кръг българките ще премерят сили с отбора на Нидерландия – двубой, който се очаква с голям интерес от шахматната общност у нас.

За съжаление, при мъжете стартът не бе толкова успешен. Националите ни отстъпиха тежко на Нидерландия с резултат 0,5:3,5. Единствената точка за България донесе Момчил Петков, който завърши реми на третата дъска. Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров не успяха да се противопоставят на силните си противници.

Във втория кръг българските шахматисти ще се изправят срещу отбора на Исландия, като надеждите са за по-добро представяне и първи точки в турнира.


