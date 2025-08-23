Душан Керкез иска още минимум трима нови

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез призна, че иска в отбора да бъдат привлечени поне още три нови попълнения. Наставникът на “червените” разкри само една от позициите, на които се търси спешно нов играч и това е ляв бек, пише Dsport.

“Търсим ново попълнение на позицията на ляв бек. Трансферният прозорец още не е приключил. Искам да привлечем нови попълнения на още две позици, но няма да казвам, за да не повлияя на играчите, които са в отбора в момента. Константиност Балоянис е добър футболист. Не искам да го коментирам сега. Искам футболист, който да е на по-добро ниво. Сейнянг е млад футболист и се нуждае от здрава конкуренция”, добави треньорът на ЦСКА.

„Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално. Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море“, продължи той.

„Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре. Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро.“

„За мен е лесно да работя с професионалист като Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще.“

„Когато Бютучи няма мотивация, няма какво да прави в отбора. Когато един футболист дойде в ЦСКА и си мисли, че клубът е под неговото ниво, той не е за това място. Пожелавам му успех и късмет. Всеки знае, че в момента в отбора има лек хаос, но след хаоса ще дойде нещо добро.”

„Винаги съм залагал на атмосферата. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди. Опонентът ни има много добри индивидуалности. С Черно море ни трябваха по-добри подавания в последните 30 метра и повече енергия. Важното е да спечелим победа в утрешния двубой, без значение дали топката е в нас. Когато феновете видят борба и желание, успехът накрая ще е за нас. Очаквам да изиграем добър мач.”

„Когато си футболист особено на ЦСКА, трябва да внимаваш какво правиш. Ако Чорбаджийски отиде в друг отбор, ще бъде под наем. Той е тук с нас и имам супер отношения с него от първия ден. Не видях нещо лошо в това, че е поставил „лайк“. Младите момчета правят грешки и това е добро училище за тях. Очакваме още футболисти, трансферният прозорец не е затворен. Винаги искам да давам шанс на младите футболисти, когато всичко е наред. Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце. Търсим човек на левия бек, защото имаме само един футболист. Футболисти с характер и глад ще помогнат на ЦСКА”, каза още Душан Керкез.