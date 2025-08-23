Новини
Ботев Пловдив: След прехвърлянето на акциите заварихме задължения в размер от над 8 млн. лв.

23 Август, 2025 18:49 335 0

"Канарчетата" са със санкция за картотекиране на нови футболисти

Ботев Пловдив: След прехвърлянето на акциите заварихме задължения в размер от над 8 млн. лв. - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ботев Пловдив даде подробности относно санкцията, която беше наложена на клуба от страна на ФИФА да не може да извършва трансфери в рамките на три трансферни прозорец. „Канарчетата“ разкриха, че след прехвърлянето на акциите на 29 юни са заварили задължения в размер от над 8 млн. лв., които според новите шефове на клуба са били натрупани умишлено от предишното ръководство.

Ето официалната позиция на Ботев Пловдив:

"Привърженици на Ботев Пловдив,

Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи. Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

Уведомили сме БФС за казуса и получихме пълно съдействие за решаването му.

За да бъдем максимално прозрачни, показваме и съответните платежни нареждания.

Ръководството на ПФК Ботев"




