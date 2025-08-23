Новини
Тотнъм шокира Манчестър Сити с втора поредна победа на "Етихад"

23 Август, 2025

Попаденията паднаха още през първата част

Тотнъм шокира Манчестър Сити с втора поредна победа на "Етихад" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тотнъм отново надви Манчестър Сити с 2:0 в среща от втория кръг на английската Висша лига, играна на стадион "Етихад".

Още в 35-ата минута уелският национал Бренън Джонсън изведе "шпорите" напред в резултата, възползвайки се от брилянтна асистенция на бразилския нападател Ричарлисон. Само няколко минути по-късно Педро Поро нахлу в наказателното поле на "гражданите" и падна след спорен сблъсък, но главният съдия остана непреклонен – дузпа не бе отсъдена, дори и след намесата на VAR. В самия край на първата част Жоао Палиня удвои преднината на гостите, с което буквално смълча трибуните на "Етихад".

През второто полувреме Манчестър Сити опита да се върне в мача, но защитата на Тотнъм бе непробиваема, а нови попадения така и не паднаха.

Този успех е втори пореден за лондончани на терена на Манчестър Сити – истинско постижение, което подчертава възходящата форма на "шпорите" в началото на сезона. За последно "гражданите" се поздравиха с победа в директен сблъсък с минималното 1:0 като гост, но сега Тотнъм демонстрира класа и амбиция, напомняйки за гръмката си победа с 4:0 през миналата кампания.

С този резултат Тотнъм затвърждава позициите си сред фаворитите във Висшата лига, докато Манчестър Сити ще трябва да търси начин да се върне на победния път още в следващия кръг.


