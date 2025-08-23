Новини
Шокиращ старт за Тен Хаг: Леверкузен се препъна у дома срещу Хофенхайм

23 Август, 2025 19:41 448 2

Много въпросителни за "аспирините" преди следващите кръгове

Шокиращ старт за Тен Хаг: Леверкузен се препъна у дома срещу Хофенхайм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бундеслигата стартира с неочакван обрат за Байер Леверкузен, които под ръководството на новия си наставник Ерик тен Хаг претърпяха болезнено поражение с 1:2 от Хофенхайм на собствен терен.

Холандският специалист, заел мястото на Чаби Алонсо, се надяваше на летящ старт, но реалността се оказа сурова – „аспирините“ допуснаха пълен обрат, въпреки ранното си предимство.

Още в началните минути на двубоя гостите от Хофенхайм демонстрираха амбиция, като Фисник Аслани разтресе гредата на Марк Флекен още във 2-рата минута. Леверкузен обаче отвърна светкавично – само четири минути по-късно Алехандро Грималдо изпълни перфектен пряк свободен удар, а новото попълнение Джаръл Куанса, привлечен от Ливърпул, се разписа с глава при дебюта си – 1:0. Младият англичанин посвети гола си на покойния Диого Жота, отдавайки почит с характерен жест.

Въпреки добрия старт, домакините не успяха да задържат инициативата. В 25-ата минута Базумана Туре намери Аслани в наказателното поле, а нападателят на Хофенхайм с мощен удар под гредата изравни резултата. Малко по-късно Туре бе близо до пълен обрат, но пропусна след груба грешка на Алейш Гарсия. В края на първата част Пиеро Инкапие можеше да върне преднината на Леверкузен, но Оливер Бауман спаси с блестящ рефлекс.

Втората част започна кошмарно за „аспирините“. Само седем минути след подновяването на играта, новото попълнение на Хофенхайм Тим Лемперле изненада Флекен с далечен удар и оформи крайното 1:2. Леверкузен опита да натисне, но липсата на креативност и отсъствието на ключови фигури като Флориан Виртц, Джереми Фримпонг, Йонатан Та и Гранит Джака се усещаше осезаемо. В 78-ата минута Нейтън Тела бе на косъм от изравняване, но топката профуча покрай вратата. В самия край Инкапие пропусна последния шанс за точка, пращайки топката високо над целта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор

    1 0 Отговор
    Този изключително слаб треньор тепърва ще се препъва.
    Аз лично запомних престоя му в МанЮн единствено с кавгите му със Санчо.

    19:47 23.08.2025

  • 2 Читател

    0 0 Отговор
    Тен Хак, Томас Тухел, Рибен Уморим.Намерете приликите.

    20:36 23.08.2025

