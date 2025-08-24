Христо Стоичков откри футболна академия

Легендата на българския футбол Христо Стоичков официално откри футболна академия в Киргизстан под егидата на FIFA.
„Работата ми във FIFA ми дава възможност всеки ден да научавам нови неща, да срещам различни хора и да създавам приятелства. Всичко това ми се случи тук, в Киргистан. Открихме нова футболна академия, а хората тук обожават нашия любим спорт! Благодаря, Киргизстан! Сега съм на път за Таджикистан!“, сподели Стоичков във Фейсбук.
16:04 24.08.2025