Христо Стоичков откри футболна академия

24 Август, 2025 15:59 410 1

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • киргизстан

Работата ми във FIFA ми дава възможност всеки ден да научавам нови неща, да срещам различни хора и да създавам приятелства

Христо Стоичков откри футболна академия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков официално откри футболна академия в Киргизстан под егидата на FIFA.

„Работата ми във FIFA ми дава възможност всеки ден да научавам нови неща, да срещам различни хора и да създавам приятелства. Всичко това ми се случи тук, в Киргистан. Открихме нова футболна академия, а хората тук обожават нашия любим спорт! Благодаря, Киргизстан! Сега съм на път за Таджикистан!“, сподели Стоичков във Фейсбук.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Ще ги

    1 0 Отговор
    Учи на мамата

    16:04 24.08.2025

