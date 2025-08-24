Новини
Изненада в групата на ЦСКА

24 Август, 2025 13:59 711 2

Мачът е от 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Изненада в групата на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът е от 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Изненадващо в разширения състав попадна и най-новото попълнение Мохамед Брахими, който до последно бе под въпрос заради липса на всички необходими документи.

Сред 21-те играчи са и Леандро Годой и Бруно Жордао, които със сигурност ще дебютират срещу ЦСКА 1948. Очаква се аржентинецът дори да излезе титуляр. Прави впечатление, че в групата не е Иван Тасев, а вместо него е включено крилото от втория отбор на ЦСКА - Илиан Антонов.

Ето цялата група на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

12. Марин Орлинов

21. Фьодор Лапоухов

19. Иван Турицов

2. Дейвид Пастор

3. Сейни Санянг

5. Лумбард Делова

14. Теодор Иванов

4. Адриан Лапеня

13. Браян Кордоба

6. Бруно Жордао

30. Петко Панайотов

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

23. Илиан Антонов

11. Мохамед Брахими

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

91. Йоан Борносузов


  • 1 Хайде

    0 0 Отговор
    на Бутонките !

    14:08 24.08.2025

  • 2 На Лойч

    0 0 Отговор
    Е писано да пада тоя сезон.

    14:42 24.08.2025

