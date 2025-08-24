Николета Лозанова се разголи и остави малко на фантазията (СНИМКИ)

Николета Лозанова разтърси социалните мрежи с нова фотосесия, която привлякла вниманието на мъжката аудитория. Половинката на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов впечатли с ретро визия, полугола, докато позираше по улиците на София за поредния си моден ангажимент.
Брюнетката се е снимала в секси боди, което оставяше малко на въображението, и събра сериозен интерес сред своите 845 000 последователи в Instagram. Публикациите ѝ веднага започнаха да събират хиляди харесвания и коментари.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Асеновград
13:32 24.08.2025
3 важно е
13:32 24.08.2025
4 Новичок
13:34 24.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ако ще !
И Ануса си да Покаже !
Жени !
13:42 24.08.2025
7 Никой
13:42 24.08.2025
8 Ний ша Ва упрайм
13:42 24.08.2025
9 само питам
и със какво е известна че да я познаваме?
13:43 24.08.2025
10 Край
13:43 24.08.2025
11 Сийка
13:44 24.08.2025
12 Един
13:50 24.08.2025
13 Бако Цоньо
13:58 24.08.2025
14 жена,
Тя друго освен това какво може?
Не се сещам…
14:01 24.08.2025
15 Да си покаже
И без друго не остана много скрито от нея, на срамежлива ли се прави?
14:04 24.08.2025
16 Град Козлодуй
Коментиран от #17, #23
14:09 24.08.2025
17 Как е съчмата
До коментар #16 от "Град Козлодуй":в празната манерка, селски?
Часовникът от “Зрънчо”, носиш ли го още?
14:14 24.08.2025
18 отврат
14:14 24.08.2025
19 а стига бе
14:16 24.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тома
14:30 24.08.2025
23 CТАМАТ МАГАPЕТО
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Червената Шапчица отива при баба си и шепнешком и казва:
- Бабо! В леглото ти лежи Страшния Сив Вълк!
- За някои е Страшния Вълк миличко, а за други просто Вальо.
14:31 24.08.2025
24 се разголи и остави малко на фантазията
14:32 24.08.2025
25 Этц909
14:36 24.08.2025
26 ⚒️⚒️⚒️⚒️
14:45 24.08.2025