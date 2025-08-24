Новини
Николета Лозанова се разголи и остави малко на фантазията (СНИМКИ)

24 Август, 2025 13:30 1 491 26

Половинката на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов впечатли с ретро визия

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова разтърси социалните мрежи с нова фотосесия, която привлякла вниманието на мъжката аудитория. Половинката на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов впечатли с ретро визия, полугола, докато позираше по улиците на София за поредния си моден ангажимент.

Брюнетката се е снимала в секси боди, което оставяше малко на въображението, и събра сериозен интерес сред своите 845 000 последователи в Instagram. Публикациите ѝ веднага започнаха да събират хиляди харесвания и коментари.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Асеновград

    16 0 Отговор
    То ще е сензация ако тая я видим облечена с дрехи. Тя от много години е все гола

    13:32 24.08.2025

  • 3 важно е

    14 0 Отговор
    да се посочи и тарифата

    13:32 24.08.2025

  • 4 Новичок

    6 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    13:34 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако ще !

    8 1 Отговор
    Ако ще !

    И Ануса си да Покаже !

    Жени !

    13:42 24.08.2025

  • 7 Никой

    7 0 Отговор
    Изглежда злобна. Може би - имитира злоба.

    13:42 24.08.2025

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    8 0 Отговор
    баджанак баджанак циганката гащи нема и да има фъда нема

    13:42 24.08.2025

  • 9 само питам

    14 0 Отговор
    тази какво работи че е толкова известна?

    и със какво е известна че да я познаваме?

    13:43 24.08.2025

  • 10 Край

    8 0 Отговор
    Влизай в Онли фенс - барем да си плащат.

    13:43 24.08.2025

  • 11 Сийка

    10 0 Отговор
    Колкото повече остарява, толкова повече се съблича!

    13:44 24.08.2025

  • 12 Един

    12 0 Отговор
    Като нощна труженичка от Лъвов мост е.

    13:50 24.08.2025

  • 13 Бако Цоньо

    8 0 Отговор
    Аман от тааа

    13:58 24.08.2025

  • 14 жена,

    10 0 Отговор
    без работа.
    Тя друго освен това какво може?
    Не се сещам…

    14:01 24.08.2025

  • 15 Да си покаже

    8 0 Отговор
    всичките дупки, като е тръгнала.
    И без друго не остана много скрито от нея, на срамежлива ли се прави?

    14:04 24.08.2025

  • 16 Град Козлодуй

    5 3 Отговор
    Тук в Приморско съм с Млади Красиви и Секси Жени които не са Раждали тук при Стария Ерген всяка Вечер е Харем

    Коментиран от #17, #23

    14:09 24.08.2025

  • 17 Как е съчмата

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    в празната манерка, селски?
    Часовникът от “Зрънчо”, носиш ли го още?

    14:14 24.08.2025

  • 18 отврат

    6 0 Отговор
    Сякаш са я били с мокър парцал по главата .

    14:14 24.08.2025

  • 19 а стига бе

    7 0 Отговор
    Ние да не сме трета възраст , че ни пробутвате тоя дърт пинчер.

    14:16 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    3 0 Отговор
    Важното е дедо боби да е доволен

    14:30 24.08.2025

  • 23 CТАМАТ МАГАPЕТО

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Червената Шапчица отива при баба си и шепнешком и казва:
    - Бабо! В леглото ти лежи Страшния Сив Вълк!
    - За някои е Страшния Вълк миличко, а за други просто Вальо.

    14:31 24.08.2025

  • 24 се разголи и остави малко на фантазията

    5 0 Отговор
    на писача да свършва

    14:32 24.08.2025

  • 25 Этц909

    2 0 Отговор
    Да покаже дупчицата ,откъдето прави,, пиш. Пиш,,,

    14:36 24.08.2025

  • 26 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Айде, стига, вчера два пъти статия за тази, че в центъра се снимала по бельо и пушела цигара, за днес се надяваме да бъде единпът

    14:45 24.08.2025

