Николета Лозанова се разголи и остави малко на фантазията (СНИМКИ)

Николета Лозанова разтърси социалните мрежи с нова фотосесия, която привлякла вниманието на мъжката аудитория. Половинката на бившия вратар на Левски и националния отбор Николай Михайлов впечатли с ретро визия, полугола, докато позираше по улиците на София за поредния си моден ангажимент.

Брюнетката се е снимала в секси боди, което оставяше малко на въображението, и събра сериозен интерес сред своите 845 000 последователи в Instagram. Публикациите ѝ веднага започнаха да събират хиляди харесвания и коментари.