В Аржентина обявиха Ди Мария за герой

Анхел Ди Мария вече е на 37 години, но продължава да преподава на доста по-младите си колеги. Той вкара единствения гол за победата на Росарио Сентрал в дербито с Нюелс Олд Бойс от 6-ия кръг на аржентинското първенство Клаусура.
Ветеранът се разписа с фантастично изпълнение от пряк свободен удар осем минути преди края. Медиите пък обявиха Ди Мария за герой след края на срещата.
Desde esta camara es todavía mejor el golazo de tiro libre que metió Di María.— Joaconel. (@Joaconel) August 23, 2025
Una belleza.
pic.twitter.com/jnAVl7Fju5
