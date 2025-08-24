Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Аржентина обявиха Ди Мария за герой

В Аржентина обявиха Ди Мария за герой

24 Август, 2025 20:00 726 1

  • анхел ди мария-
  • нюелс олд бойс-
  • росарио сентрал-
  • футбол

Ветеранът се разписа с фантастично изпълнение от пряк свободен удар осем минути преди края

В Аржентина обявиха Ди Мария за герой - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Анхел Ди Мария вече е на 37 години, но продължава да преподава на доста по-младите си колеги. Той вкара единствения гол за победата на Росарио Сентрал в дербито с Нюелс Олд Бойс от 6-ия кръг на аржентинското първенство Клаусура.

Ветеранът се разписа с фантастично изпълнение от пряк свободен удар осем минути преди края. Медиите пък обявиха Ди Мария за герой след края на срещата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    ❤️❤️❤️

    21:10 24.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ