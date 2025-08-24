В Аржентина обявиха Ди Мария за герой

От 1 януари всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банков път

От 1 януари 2026 година - датата на въвеждане на еврото у нас като официално платежно средство, всички задължения за акциз, събирани от Агенция " ...