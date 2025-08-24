Манчестър Юнайтед се размина с първата си победа за сезона

Манчестър Юнайтед не успя да стигне до първата си победа за сезона. Отборът на Рубен Аморим завърши 1:1 при гостуването си на Фулъм. Гостите поведоха в 58-ата минута след автогол на Родриго Муниз. Резервата Емил Смит Роу изравни в 73-ата минута. Бруно Фернандеш пропусна дузпа през първото полувреме.

Отборът на Рубен Аморим стартира на висока скорост и бързо огранизира няколко опасни атаки. Матуес Куня отправи хубав удар от дистанция, а топката мина над вратата. Бразилецът бе близо до гол при следващата атака на гостите. Отличен пробив на Доргу отляво завърши с подаване към Маунт, който отклони към Куня, а неговият изстрел срещна лявата греда на Лено.

"Червените дяволи" пресираха високо и имаха сериозно предимство в началната част на двубоя. След бурния старт домакините за кратко поизравниха играта и създадоха първата си възможност. Сесеньон изведе Кинг зад защитата, но Байъндър излезе отлично и отрази удар. Силно критикуваният вратар имаше още една великолепна изява секунди по-късно. Турският национал изрита силно топката напред и намери Куня. Бразилецът овладя великолепно и стреля, но Лено се намеси блестящо.

Байъндър направи прекрасно спасяване и в 16-ата минута, когато Иуоби отправи хубав удар. Турският вратар обаче отново бе неубедителен след един ъглов удар, но този път не се стигна до гол. Последва малко по-спокоен период, в който "котиджърс" ограничиха атаките на съперника и заиграха повече с топката.

След един ъглов удар се стигна до единоборства в наказателното поле, но защитата на домакините успя да изчисти. Мина известно време преди играта да бъде спряна и тогава съдията бе повикан да разгледа ситуацията на монитор. Решението му бе дузпа за гостите за нарушения на Баси срещу Маунт. Бруно Фернандеш застана зад топката, но я прати високо над вратата. Този пропуск сякаш вдъхнови Фулъм, който завърши силно първата част, а всеки ъглов удар за домакините бе опасност, защото Байъндър не знаеше как да се намеси успешно.

В началото на втората част един удър на Маунт от малък ъгъл накара Лено да се намеси. След почивката домакините имаха леко предимство и Аморим реши да промени нещо. Той пусна Бенямин Шешко и Диого Далот на мястото на Каземиро и Диало.

Лени Йоро се превърна в герой за Манчестър Юнайтед. В 54-ата минута той се намеси великолепно, за да спре Кинг, който можеше да излезе сам срещу вратаря. Малко по-късно бранителят даде преднина на гостите. След ъглов удар Йоро отклони топката, тя се удари в гърба на Муниз и се озова в мрежата. "Котиджърс" имаха претенции за гола, тъй като Баси бе избутан, но съдията не им обърна внимание.

Марко Силва направи двойна смяна и пусна в игра Хари Уилсън и Антони Робинсън на мястото на Кастан и Сесеньон. Неговият тим опита да заиграе по-активно и постепенно го направи. Следващите му смени обаче промениха изхода на мача. В играя се появиха Емил Смит-Роу и Раул Хименес. След хубаво центриране на Иуоби топката стигна до Смит-Роу и той изравни резултата.

Попадението вдъхнови Фулъм и домакините доминираха в следващите минути. Те притиснаха "червените дяволи" и организираха поредица от атаки, но в ситуациите пред вратата на гостите не се стигаше до удар. Две минути преди края на редовното време Хари Магуайър можеше да се разпише. Бранителят се появи на терена секунди по-рано и засече с глава топката след ъглов удар, но я прати покрай вратата.