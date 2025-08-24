Новини
Задава се трансферна бомба

Задава се трансферна бомба

24 Август, 2025

Проблемът остава желанието за поне 50 милиона евро трансферна сума от парижаните

Задава се трансферна бомба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският национал Джанлуиджи Донарума е все по-близо до трансфер в Манчестър Сити. Според последните информации от Острова, двете страни са уточнили всички детайли помежду си. На този етап обаче остава пречка споразумението за продажбата между ПСЖ и Манчестър Сити.

Проблемът остава желанието за поне 50 милиона евро трансферна сума от парижаните. На този етап Гуардиола има трима вратари в състава си. Това са Едерсон, Ортега и новобранецът Джеймс Трафорд. Очаква се бразилецът да осъществи трансфер посока Галатасарай и така ще се освободи място и бюджет за Донарума.

Италианецът беше един от най-значимите фактори по пътя на ПСЖ към трофея в Шампионска лига. Двете страни обаче се разграничиха, след като стражът не преподписа, а Луис Енрике обяви, че иска вратар с друг стил игра.


