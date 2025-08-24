Новини
Кошмарът за ЦСКА продължава

Кошмарът за ЦСКА продължава

24 Август, 2025

"Армейците" отстъпиха на ЦСКА 1948

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА с поредна грешна стъпка през сезона в efbet Лига, след като загуби и от ЦСКА 1948. Душан Керкез заложи на всичките си новопривлечени звездни попълнения в селекцията на “армейците”, но въпреки това безидейното представяне на терена за неговия отбор остана на дневен ред и Мамаду Диало се превърна в големият герой за гостите, носейки победата с 0:1 на стадион “Васил Левски”.

Непосредствено преди началото на срещата ЦСКА публикува на таблото видео с легендарния треньор Аспарух Никодимов, който преди няколко дни навърши 80 години, а публиката стана на крака и го аплодира.

Първата по-сериозна ситуация бе пред вратата на гостите. Сегер преодоля ефектно двама футболисти на противника по десния фланг на атаката и върна отлично за Жордао. Халфът шутира, а Маринов изби. Последва нова атака на ЦСКА, която завърши с опасен шут на Етоо в аут.

В 10-ата минута Пастор и Сегер разиграха добре отдясно, а вторият центрира на близката греда. Там Питас изпревари бранителите на противника и стреля от близка дистанция под гредата, но Маринов спаси.

ЦСКА 1948 отговори с много опасно положение в 13-ата минута. Русев центрира за Диало, а таранът на гостите засече от три-четири метра с крак, но Бусато отрази.

Постепенно набезите към двете врати понамаляха, но по-приспивното темпо в тази част от двубоя се отрази зле на ЦСКА. В 37-ата мнута Масиел получи пас на десния фланг от Русев и центрира към Диало, а таранът на ЦСКА 1948 надскочи Лапеня и отбеляза след удар с глава от над 11 метра. Стражът на домакините Бусато докосна топката, но не успя да предотврати попадението.

Голът бе прегледан с ВАР заради съмнение за засада на Масиел, но тя бе покрита от Лапеня.

На почивката двата отбора направиха по една смяна. Контузеният Делова отстъпи мястото си на Кордоба, а Фонкю влезе вместо Вагниньо.

Пет минути след началото на второто полувреме ЦСКА се възползва от грешка на Медина и Питас стреля опасно по земя, но Маринов изби. Секунди по-късно Сегер за пореден път преодоля двама противникови състезатели на дясното крило и центрира отлично към непокрития Санянг, но защитникът се засуети и Медина блокира удара му.

В 57-ата минута защитата на гостите се пропука отляво. Именно оттам дойде опасно центриране, което намери Годой. Кошмара шутира в тялото на Ценов, а добавката на Сегер от трудна позиция се спря в лявата греда.

В 64-ата минута Керкез извърши двойна смяна. Санянг и Сегер излязоха, а на техните места се появиха дебютантът Брахими и Илиев.

Пет минути по-късно ЦСКА 1948 органзира контраатака, която завърши със спасяване на Бусато след шут на Диало, който бе изведен на стрелкова позиция от Масиел.

Четвърт час преди края Иванов пропусна да изравни след разбъркване в наказателното поле на гостите, тъй като ударът му от 8-9 метра излезе над напречната греда.

В 94-ата минута ЦСКА 1948 можеше да реши всичко с втори гол. Собреро изведе резервата Франко сам срещу вратаря, но той шутира в аут.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Файърфлай

    12 0 Отговор
    Към Собственика на т.нар.ЦСКА:Повръща ми се и от Вас,и от вашия личен "отбор" !

    Коментиран от #23

    22:22 24.08.2025

  • 3 Някой

    6 1 Отговор
    Битката за баража е жестока. Визирах баража за оставане. ;)
    Едните са 3-и отгоре, а другите отдолу. И 10 точки разлика, макар и с мач по-малко.

    22:23 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абичи

    5 0 Отговор
    ту тууу...опашкарското дерби със Септември предстои. Баража на Етроплочани за оставане не е сигурен...

    22:28 24.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 .....

    8 0 Отговор
    Всички печки - вън! Връщане на ДЮШ, на спортни училища, въвеждане на "Етика и морал" в училищата, изкореняване на чалга, маанета и зурли! Носене на споделена семейна отговорност за всяка простотия сътворена от "модерното" поколения! Брутални закони и техните изпълнения!

    Коментиран от #14, #22

    22:28 24.08.2025

  • 9 Предлагам

    1 0 Отговор
    след края на първенството двата отбора да се обединят и да играят но новия стадион. В противен случай може на новите стадион да се играе Б група а по добрият ЦСКА да няма стадион за А група.

    22:28 24.08.2025

  • 10 Гост

    5 0 Отговор
    Говори се вече, че Илон Мъск щял да купува ЦСКА. Щял да го прекръсти на Lite X!

    22:29 24.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Милен

    5 0 Отговор
    Е па за какъв кошмар пишете, ЦСКА нали спечели?

    22:34 24.08.2025

  • 14 Хубаво

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от ".....":

    ама ти говориш за едно отминало време, което не пасва за демокрацията. Това иска време и много пари но никой не иска да ги дава. Клубовете са търговски дружества, както предприятията, но и предприятия почти нямаме.

    22:36 24.08.2025

  • 15 Гост

    6 1 Отговор
    Мога ли да попитам какъв е смисъла от разни Керкенези, чуждоземци от Африка, Южна Америка, Балканите, Кипър и Северния полюс, след като със собствени юноши и млади български футболисти, класирането щеше отново да изглежда по същия начин, дори може би не чак толкова зле...

    22:41 24.08.2025

  • 16 Даниел

    2 0 Отговор
    При обединение на двете ЦСКА ,освен в Панчарево ще имат тренировъчна база и в бистирица,а може и да са първия клуб в света с два официални стадиона ??!!

    Коментиран от #26

    22:42 24.08.2025

  • 17 урко

    4 0 Отговор
    Бъркате, кошмара продължава за измисленото селско - сбироток отборче, истинския ЦСКА 1948 победи

    22:45 24.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    И БФС да ги накаже за простащината, че на таблото пишат Гости. Как като са домакини ЦСКА 1948 си стояха и двете емблеми?

    22:45 24.08.2025

  • 20 Срам и позор

    1 0 Отговор
    Мисирките защитават анонимника керкез

    22:47 24.08.2025

  • 21 Левскар

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    .По времето на комунизма няма професионални спортисти.Всички са назначени някъде в Държавните предприятия на заплата .Локомотив във Железниците ,ЦСКА са с военни чинове и заплатата им,а Левски с МВР чинове и съответната заплата.Комунистическа им работа....Проблема е,че военните имат няколко футболни клуба - ЦСКА,Берое,Сливен,Ботев и обират каймака на българските футболисти ,когато влезнат в Задължителна военна служба две години.На практика не служат,а играят футбол във военните отбори.Няма как да са им равностойни останалите .Сега си получават заслуженото !!!

    22:47 24.08.2025

  • 22 Отец Нафарфории

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от ".....":

    Късно е чудо. Европата е превзета

    22:51 24.08.2025

  • 23 КзЛи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Файърфлай":

    Здрава битка се очертава в дъното

    22:52 24.08.2025

  • 24 Кандидат депутат

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Артур от казанската афера":

    За коя армия става въпрос. Тук от 35год. армия няма

    22:53 24.08.2025

  • 25 Някой

    1 0 Отговор
    И излизат с 1 българин взет от ЦСКА 1948.

    22:55 24.08.2025

  • 26 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даниел":

    Е па те ЦСКА вече направиха нещо нечувано (или поне аз не знам за подобен случай): играли са в първия третият ешалон на първенството, без да са играли във вторият. Така че са си уникален отбор.

    22:55 24.08.2025

  • 27 Ето сега

    0 0 Отговор
    Строим стадион за Б група

    22:57 24.08.2025

