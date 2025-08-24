Кошмарът за ЦСКА продължава

ЦСКА с поредна грешна стъпка през сезона в efbet Лига, след като загуби и от ЦСКА 1948. Душан Керкез заложи на всичките си новопривлечени звездни попълнения в селекцията на “армейците”, но въпреки това безидейното представяне на терена за неговия отбор остана на дневен ред и Мамаду Диало се превърна в големият герой за гостите, носейки победата с 0:1 на стадион “Васил Левски”.

Непосредствено преди началото на срещата ЦСКА публикува на таблото видео с легендарния треньор Аспарух Никодимов, който преди няколко дни навърши 80 години, а публиката стана на крака и го аплодира.

Първата по-сериозна ситуация бе пред вратата на гостите. Сегер преодоля ефектно двама футболисти на противника по десния фланг на атаката и върна отлично за Жордао. Халфът шутира, а Маринов изби. Последва нова атака на ЦСКА, която завърши с опасен шут на Етоо в аут.

В 10-ата минута Пастор и Сегер разиграха добре отдясно, а вторият центрира на близката греда. Там Питас изпревари бранителите на противника и стреля от близка дистанция под гредата, но Маринов спаси.

ЦСКА 1948 отговори с много опасно положение в 13-ата минута. Русев центрира за Диало, а таранът на гостите засече от три-четири метра с крак, но Бусато отрази.

Постепенно набезите към двете врати понамаляха, но по-приспивното темпо в тази част от двубоя се отрази зле на ЦСКА. В 37-ата мнута Масиел получи пас на десния фланг от Русев и центрира към Диало, а таранът на ЦСКА 1948 надскочи Лапеня и отбеляза след удар с глава от над 11 метра. Стражът на домакините Бусато докосна топката, но не успя да предотврати попадението.

Голът бе прегледан с ВАР заради съмнение за засада на Масиел, но тя бе покрита от Лапеня.

На почивката двата отбора направиха по една смяна. Контузеният Делова отстъпи мястото си на Кордоба, а Фонкю влезе вместо Вагниньо.

Пет минути след началото на второто полувреме ЦСКА се възползва от грешка на Медина и Питас стреля опасно по земя, но Маринов изби. Секунди по-късно Сегер за пореден път преодоля двама противникови състезатели на дясното крило и центрира отлично към непокрития Санянг, но защитникът се засуети и Медина блокира удара му.

В 57-ата минута защитата на гостите се пропука отляво. Именно оттам дойде опасно центриране, което намери Годой. Кошмара шутира в тялото на Ценов, а добавката на Сегер от трудна позиция се спря в лявата греда.

В 64-ата минута Керкез извърши двойна смяна. Санянг и Сегер излязоха, а на техните места се появиха дебютантът Брахими и Илиев.

Пет минути по-късно ЦСКА 1948 органзира контраатака, която завърши със спасяване на Бусато след шут на Диало, който бе изведен на стрелкова позиция от Масиел.

Четвърт час преди края Иванов пропусна да изравни след разбъркване в наказателното поле на гостите, тъй като ударът му от 8-9 метра излезе над напречната греда.

В 94-ата минута ЦСКА 1948 можеше да реши всичко с втори гол. Собреро изведе резервата Франко сам срещу вратаря, но той шутира в аут.