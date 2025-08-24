Новини
Рома преговаря със защитник на Ливърпул

24 Август, 2025 16:59 542 0

Гръцкият национал не е доволен от позицията си на резерва при „червените“ и е твърде вероятно да напусне „Анфийлд“ още това лято

Рома преговаря със защитник на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Рома ще направи всичко възможно да привлече крайния защитник на Ливърпул Константинос Цимикас. Гръцкият национал не е доволен от позицията си на резерва при „червените“ и е твърде вероятно да напусне „Анфийлд“ още това лято.

Според Sky, италианският клуб вече дори е започнал преговори за футболиста.

През миналия сезон Цимикас бе резерва на Андрю Робъртсън, а през новата кампания за гърка стана още по-трудна. В редиците на „червените“ бе привлечен Милош Керкез от Борнемут и веднага си спечели титулярното място в тима на Арне Слот.

От Рома възнамеряват да предложат едногодишен наем за Цимикас, но е е ясно дали от Ливърпул не желаят да се разделят с бранителя за постоянно.


