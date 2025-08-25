Керкез: Бяхме по-близо до отбора, който искам да бъдем всеки мач

Предводителят на ЦСКА - Душан Керкез, изрази мнението си след поражението 0:1 от ЦСКА 1948. Босненският спец призна, че е видял много хубави неща за разлика от предходните двубой и смята, че ако играчите му показват такава игра, то победата за тима му може да дойде още следващия кръг.

„Този мач е по-добър от всички. С тази енергия и всичко, което направихме в него, трябваше да спечелим. Извинявам се на феновете, че загубихме този мач, ала днес мога да кажа, че бяхме по-близо до отбора, който искам да бъдем всеки мач. Сигурно преди края гостите имаха 2-3 шанса, докато търсехме обрат. През първото допуснахме две малки грешки, които доведоха до гола им. Жал ми е за момчетата, днес дадоха повече. На добър път сме. Когато няма резултат, много е трудно, но така е във футбола“, стартира Керкез.

„Трябва да вкарваме голове, това е реалността. Тогава ще спечелим, аз го казвам. Всички видяха днес, че бяхме по-добре. Имахме шансове, комбинации и заслужавахме победата на 100%, като не вкараш гол, така се случва“.

„Усещам напрежение, защото нямам победа. Нормално е като си треньор, специално на ЦСКА, да не е това добра ситуация. Няма назад, знаем пътят, който ще е тежък и труден, но като се прави нещо ново и всичко да се смени, трябва време. Феновете са разочаровани, аз също. Ако така се раздават играчите всеки мач, още следващия ще спечелим“, продължи той.

„Сигурно ще има още нови футболисти. На добър път сме, да, резултатите не са добри, но има много примери за много големи отбори, които като имат повече време, накрая се оправя. Сигурен съм, че ЦСКА пак ще бъде този отбор, който е по-добър от всички в България. Извинявам се на феновете, но като всички даваме всичко от нас, ще се промени ситуацията. Не съм имал по-труден старт в друг отбор. Това е статистиката. Винаги уча нещо от ситуацията, искам да променим това. Аз винаги съм пред всички. Казах и на футболистите, че като видя тази енергия, няма какво да ни се каже. За предните мачове имахме повече грешки, но днес бяхме добри. Като загубиш обаче, е така“, завърши Керкез.