Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (26 август)

Спортът по ТВ във вторник (26 август)

26 Август, 2025 06:15 443 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (26 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

13.00 Волейбол, Италия – Белгия (жени) МАХ Спорт 2

15.00 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

16.30 Волейбол, Тайланд – Нидерландия (жени) МАХ Спорт 2

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.45 Кайрат – Селтик МАХ Спорт 3

21.45 Айнтрахт (Брауншвайг) – Щутгарт Диема спорт 3

21.45 Уулвърхемптън – Уест Хем Диема спорт

21.45 Борнемут – Брентфорд Нова спорт

22.00 Щурм – Бодо Глимт МАХ Спорт 2

22.00 Пафос – Цървена звезда МАХ Спорт 3

22.00 Шефийлд Уензди – Лийдс Диема спорт 2

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ