Арсенал без Букайо Сака за месец

Букайо Сака ще отсъства от терена поне четири седмици, след като получи неприятна травма на подколянното сухожилие по време на убедителната победа на Арсенал над Лийдс Юнайтед през уикенда. Това означава, че 23-годишният английски национал ще пропусне не само дербито срещу Ливърпул тази неделя, но и предстоящите квалификационни срещи на Англия за Световното първенство срещу Андора и Сърбия.

Тежкият удар за „топчиите“ идва в ключов момент от сезона, когато всеки мач е от значение. Сака, който вече веднъж бе извън игра заради подобна контузия миналата година, отново ще трябва да се възстановява, а привържениците на лондончани стискат палци за бързото му завръщане.

Междувременно, капитанът на Арсенал Мартин Йодегор също е под въпрос за гостуването на „Анфийлд“. Норвежкият плеймейкър напусна принудително терена още през първото полувреме на разгрома с 5:0 над Лийдс, след като получи травма в рамото. Въпреки това, надеждите в лагера на Арсенал остават живи – има вероятност Йодегор да се възстанови навреме за сблъсъка с Ливърпул.