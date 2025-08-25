ЦСКА 1948 с ново попълнение: германски полузащитник се присъединява към отбора

ЦСКА 1948 продължава да затвърждава амбициите си за силно представяне в българския футболен елит, като обяви привличането на още един чуждестранен футболист.

Финансовият двигател на клуба Цветомир Найденов съобщи новината по характерния си начин – чрез публикация в социалните мрежи, където лаконично написа: „Немци в тил“, с което официално приветства германския халф Флориан Кребс в редиците на „червените“.

Привличането на Флориан Кребс е поредната стъпка към изграждането на боеспособен и амбициозен отбор, който не крие желанието си да се бори за челните позиции в първенството.