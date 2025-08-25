Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 с ново попълнение: германски полузащитник се присъединява към отбора

ЦСКА 1948 с ново попълнение: германски полузащитник се присъединява към отбора

25 Август, 2025 16:25 409 0

  • цска 1948-
  • футболист-
  • цветомир найденов -
  • социалните мрежи-
  • халф-
  • флориан кребс-
  • трансфер

Флориан Кребс ще засили средната линия на тима

ЦСКА 1948 с ново попълнение: германски полузащитник се присъединява към отбора - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 продължава да затвърждава амбициите си за силно представяне в българския футболен елит, като обяви привличането на още един чуждестранен футболист.

Финансовият двигател на клуба Цветомир Найденов съобщи новината по характерния си начин – чрез публикация в социалните мрежи, където лаконично написа: „Немци в тил“, с което официално приветства германския халф Флориан Кребс в редиците на „червените“.

Привличането на Флориан Кребс е поредната стъпка към изграждането на боеспособен и амбициозен отбор, който не крие желанието си да се бори за челните позиции в първенството.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ