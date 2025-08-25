Новини
Славия и Арда затварят 6-ия кръг в Първа лига

Славия и Арда затварят 6-ия кръг в Първа лига

25 Август, 2025 17:26 542 0

Двубоят е от 19 часа

Славия приема Арда Кърджали в последния мач от програмата на шестия кръг в efbet Лига. Срещата на стадион "Александър Шаламанов" стартира в 19:00 ч. и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов. Двубоят ще бъде предаван пряко по Диема спорт и Дарик радио.

"Белите" са на дъното на класирането с едва 1 точка и са в серия от четири поредни загуби. Единствената точка дотук дойде в първия кръг, при това драматично измъкната при 2:2 у дома срещу Ботев Враца. Кристиян Стоянов се завръща в състава на Златомир Загорчич, но пък ще отсъстват Тони Тасев (контузия) и Ивайло Найденов (лични причини).

Пред Арда предстои важен мач-реванш от плейофния етап на Лига на конференциите срещу полския Ракув в четвъртък, но въпреки това вниманието на "светлосините" трябва да бъде изцяло насочено върху гостуването в София. Дотук в шампионата тимът от Кърджали допусна една загуба, която бе още на старта при визитата на ЦСКА 1948 с 0:1. Аут поради контузия все още е Пламен Крачунов.

Последният мач между двата тима се игра през месец февруари тази година, когато в Кърджали Арда и Славия завършиха при равенство 1:1. Станислав Иванов откри за домакините, а крайният резултат бе оформен с точен изстрел на Владимир Николов.

Пропуски ще се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов" непосредствено преди началото на срещата.


