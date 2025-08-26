Официално: Неманя Матич подписа със завърнал се в Серия А отбор

Сасуоло представи днес новото си голямо попълнение – Неманя Матич. Във вторник, 26 август, „неровердите“ официално обявиха привличането на 36-годишния полузащитник като свободен агент, с договор до юни 2026 г. В контракта е заложено и автоматично удължаване за още един сезон при определени условия.

Матич се завръща в Серия А след престоя си в Рома. С опита и класата си сърбинът ще добави стабилност и лидерство в халфовата линия на Сасуоло, който през последните години се утвърди като отбор, развиващ млади таланти, но сега залага и на доказано име.

В официалното си изявление клубът подчертава впечатляващата визитка на новия си играч: 251 мача във Висшата лига, 107 участия в европейските клубни турнири, 48 двубоя за националния отбор на Сърбия, 3 титли във Висшата лига, 1 Купа на Англия и 1 Купа на Лигата с Челси и Манчестър Юнайтед, Шампионат и 3 купи на Лигата в Португалия с Бенфика, Купа на Словакия, както и два пъти избран за „Сръбски футболист на годината“

С толкова богат трофеен шкаф Матич е безспорно най-успешният футболист, обличал някога екипа на Сасуоло. „От цялото семейство на неровердите – добре дошъл, Неманя!“, завършва съобщението на клуба.