Хулио Веласкес: Трябва да изиграем силен мач

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес, говори преди реванша срещу АЗ Алкмаар от плейофите на турнира Лига на конференциите. „Сините“ ще имат трудна задача в Нидерландия, тъй като трябва да наваксват пасив от два гола след загубата в София с 0:2 миналата седмица. Вторият двубой е в четвъртък (28 август) от 20:30 часа.

Испанецът сподели, че вярва във възможностите на своите футболисти да обърнат развоя на сблъсъка и обеща, че отборът не отива на разходка до Нидерландия, а да да направи един добър мач и по възможност да го спечели. Той потвърди, че със сигурност от сметките за реванша отпада Карлос Охене. Евертон Бала е готов на 100%, докато ситуацията с Георги Костадинов и Мустафа Сангаре ще се следи до последно.

„Вярвам без съмнение. Изходът на елиминационния кръг остава отворен. Ясно е, че в последния мач не бяха по-добри от нас. Играхме равностойно. Нещо, което не е типично за нашия отбор и повлия за развитието на целия мач - получихме гол. След това искам да отлича начина, по който отговорихме след получаването на гола. До минута и половина-две можехме да изравним. След това получихме втори гол. Но и след него реакцията бе невероятна. Изключително много положения в атака, с присъствие. Вярвайки до последната минута, че всичко е възможно“, започна Веласкес.

„Считам, че можехме да завършим наравно или да победим. Предвид резултата знаем колко трудно ще е там. Лесно няма, но желанието и мечтите никой не може да ни ги отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия. Отиваме за добър мач, да сме конкурентни и ако можем - да го спечелим. До последния миг да имаме възможност да преминем в следващия етап“.

„Не е дълга почивката. Става въпрос за една среща. Това е нормален таймиг за шампионат. Не виждам нищо негативно. Позитивно мога да отлича броя на срещите, които изиграхме до момента. Направихме нещо, което други отбори също сториха от българското първенство. Отлагането на мачове е нормално за всички шампионати. Футболът не е точна наука и невинаги две плюс две е четири“.

„Карлос Охене 100% няма да може да вземе участие. Останалите могат да попаднат в групата за мача. Бала е в перфектна кондиция. Сангаре и Костадинов се готвят нормално от началото на седмицата. Нещата при тях се развиват добре. Включват се след период на контузии. Различен обем работа се наложи да извърши единия и съответно другия футболист. Остават много часове до мача и ще взема решение дали да им дадем игрови минути. Единственият, който със сигурност отпада, е Охене“, сподели испанецът относно кадровото състояние на тима.

„Би ми се искало да вкараме гол в първата минута, но ще видим какво ще ни предложи срещата. Играем при трудни обстоятелства срещу труден противник. Но с цялото желание и мотивация на този свят. Преди да мислим дали ще минем в следващата фаза и дали ще победим, трябва да изиграем силен мач. Другото е следствие на добрата игра“.

„Алкмаар е един отбор, който има силни аргументи в атака и като цяло. Ако го оставиш, може да ти създаде проблеми в последната линия на защитата. От тук насетне изключително приятна атмосфера можем да заварим там - модерен, красив стадион. Клуб, който търпи силно развитие, работи много добре с ДЮШ. Разполага с футболисти на топ ниво. Изключителни футболисти, но вярваме в нашите възможности и ще се постараем да направим силен мач. Гарантирам ви, че няма да нарушим нашите принципи и философия за играта“.

„Това е нещото, с което съм горд. Ние да сме доминиращ отбор и да притежаваме топката. Също така искам да отлича влагането на футболистите във всеки един мач“, завърши Веласкес, цитиран от gong.bg.