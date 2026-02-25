Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хулио Веласкес с постижение, невиждано за "чужд" треньор в Левски

Хулио Веласкес с постижение, невиждано за "чужд" треньор в Левски

25 Февруари, 2026 09:56 801 3

Испанецът е спечелил 77,27% от мачовете си в първенството, както и 80,3% от възможните точки

Хулио Веласкес с постижение, невиждано за "чужд" треньор в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес записа 17-ата си шампионатна победа начело на тима от началото на сезона.

На фона на това, че са минали 22 кръга, постижението наистина си е впечатляващо, тъй като това означава, че испанецът е спечелил 77,27% от мачовете си в първенството, както и 80,3% от възможните точки.

Както „Мач Телеграф" писа преди мача на „сините" в Бистрица, Веласкес изравни клубен рекорд с успеха си над ЦСКА 1948.

Допреди два дни Делио Роси бе единственият треньор от чужбина, с когото Левски бе стигал до 17 шампионатни победи в рамките на един сезон. Италианецът направи това през 2017/18. Но за да стигне до толкова победи му трябваха 33 мача.

Хулио Веласкес стигна до своите 17 успеха само от 22 мача, така че вече може да бъде обявен за номер сред чуждестранните наставници на „сините", макар двамата с Роси са с равен брой победи. Дните, в които двамата делят върха обаче се преброени, защото само още един успех в първенството ще изкачи Хулио еднолично на върха.

Трети за всички времена е Люпко Петрович, който през 2000/01 постигна 16 победи от 19 кръга. Като процент неговото е едно от най-добрите постижения - 84,21%.

А най-висок е делът победи при чехът Рудолф Витлачил. През пролетта на 1970 година чехът поема за втори път „сините", като този път идва в клуба 7 кръга преди края. Постига 6 поредни победи, а в последния мач, когато титлата вече е сигурна си повалява да загуби от ЖСК-Славия с 0:1.


  • 1 Макето

    6 7 Отговор
    Помощник-треньорите, Пеевски, Борисов и Гонзо са много добри. Те внасят качеството в играта!
    Иначе ги видяхме, колко струват в двата мача с Лудогорец.

    Коментиран от #3

    10:02 25.02.2026

  • 2 Пардо

    2 4 Отговор
    Нямам нърпение да почнат да ни излагат по Европа

    10:38 25.02.2026

  • 3 Левскар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макето":

    Да загубихме със по едно на нула но не бяхме надиграни.И мача за суперкупата оня Църния прегази Камдем и отбеляза ,а за купата наш вратарски гол на Мартин.Така че няма от какво да се срамуваме от тези загуби.Но ще дойде и шанса на Левски за победа.

    12:10 25.02.2026

