Божидар Искренов гостува в Бургас "Без обувки"

26 Август, 2025 17:28 395 2

  • божидар искренов-
  • гибона-
  • без обувки-
  • кирил евтимов

На срещата Гиби ще представи своята автобиографична книга, в която разказва за случките и хората в богатата си кариера, но и за футбола, събитията, играчите и треньорите в тези 16 години

Божидар Искренов гостува в Бургас "Без обувки" - 1
Снимка: Facebook
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На 30-ти август, събота, в 18.00 часа, в залата на Културен дом на Нефтохимика (НХК) в гр. Бургас ще се състои специална среща с една от най-емблематичните фигури на българския футбол Божидар Искренов–Гибона.

Тази среща, с подкрепата на община Бургас, е изключително вълнуваща възможност за феновете и любителите на спорта в града и региона да се срещнат с Радостта на народа, където да чуят интересни истории от неговата кариера.

На аудиенцията Гиби ще представи своята автобиографична книга „Без обувки“, в която разказва за случките и хората в богатата си кариера, но и за футбола, събитията, играчите и треньорите в тези забележителни 16 години, смятани от мнозина за най-златния период в историята на великата игра. Всички фенове ще имат възможност да се сдобият с книгата, да получат автограф и снимка с легендарния футболист. Други специални гости на събитието ще бъдат съавторът на книгата и журналист Васил Колев, финансистът Кирил Евтимов, както и местни футболни легенди.

Божидар Искренов е един от най-големите футболисти в историята на „Левски“ и със сигурност най-обичаният. Роден е на 1 август 1962 г. в София. Играе като крило в „Левски“ (‪1979-88‬), „Сарагоса“ (1989), „Левски“ (1989), „Лозана“ (‪1989-91‬), „Ботев“ Пловдив (‪1991-92‬), ЦСКА (1993), „Шумен“ (1993), ЦСКА (1994), „Шумен“ (1994) и „Септември“ (1995). За националния отбор на България е записал 56 мача и 5 гола според ФИФА. Шампион на България през 1984, 1985 и 1988г. и носител на купата 1982, 1984, 1986 и 1993г. Наричан е Гибона (Гиби), както и Радостта на народа.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
  • 1 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    И този беше пияндурник

    17:38 26.08.2025

  • 2 Пурко

    0 1 Отговор
    Срещу безплатна пиячка се излага на стари години

    17:45 26.08.2025

