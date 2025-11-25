Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германски национал: Бербатов още предизвиква възхищение в Леверкузен

25 Ноември, 2025 09:37 488 1

  • кирил евтимов-
  • джоване елбер-
  • байер леверкузен-
  • байерн мюнхен

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на „Алианц Арена“ в Мюнхен на двубоя от „Бундеслигата“ между Байерн и Фрайбург, в който баварците спечелиха с 6:2 след силно второто полувреме

Германски национал: Бербатов още предизвиква възхищение в Леверкузен - 1
Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на „Алианц Арена“ в Мюнхен на двубоя от „Бундеслигата“ между Байерн и Фрайбург, в който баварците спечелиха с 6:2 след силно второто полувреме.

След края на срещата бургазлията се видя с няколко от играчите на многократния шампион на Германия. Един от тях бе немският национал Йонатан Та. Той се присъедини към Байерн през лятото на тази година, като преди това изигра общо 402 мача за Байер Леверкузен. Закономерно в разговора между Та и българина е станало въпрос за Димитър Бербатов. Бербо остави трайна диря за „аспирините“ реализирайки 91 гола в 201 мача за тях.

“Всички в Леверкузен се отнасят с възхищение към Димитър Бербатов. Той остави сериозна диря в клуба, неговия голов нюх и футболно майсторство все още се помнят и уважават от феновете и хората в клуба“, заяви пред Евтимов 29-годишния германец.

След мача в Мюнхен популярният привърженик на Нефтохимик успя да се види за кратко и със стария си познайник Хари Кейн, на когото подари мартеница по рано през годината. Друга любопитна фигура, с която Кирил Евтимов се засече преди мача, е Джоване Елбер. В момента бразилецът е посланик на Байерн Мюнхен и чест гост-анализатор на техните мачове.

Естествено Джоване не пропусна да изпрати специални поздрави легендарния Краси Балъков, с когото бяха част от магическия триъгълник на Щутгарт (Бобич - Балъков – Елбер) в края на 90-те години.


Германия
  • 1 Мдаа

    2 1 Отговор
    Голяма новина. Никакъв бг палячо се снимАл с некакви.

    09:52 25.11.2025

