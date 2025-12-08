Новини
Мениджърът на Тотнъм засипа с похвали Краси Балъков (СНИМКИ)

8 Декември, 2025 13:16 744 2

  • кирил евтимов-
  • тотнъм-
  • ледли кинг-
  • томас франк

Направи ми огромно впечатление, а изумлението ми бе, че тогава той беше на сериозна футболна възраст, не скри суперлативите си Томас Франк

Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на мача от Висшата лига между Тотнъм и Брентфорд в Лондон.

„Шпорите“ записаха първа домакинска победа в шампионата от август насам, побеждавайки с 2:0 бившия отбор на своя сегашен мениджър Томас Франк. Именно с него Евтимов успя да се види след края на двубоя и да размени няколко думи.

„Имахте страхотен отбор през 94-та година, обаче на мен ми се е запечатал друг спомен в съзнанието, малко по-късно. Дания игра с България в Копенхаген, Балъков тогава направи супер мач. През цялото време вещо дирижираше играта ви, беше неуморим, а накрая дори подаде и за вашия гол. Направи ми огромно впечатление, а изумлението ми бе, че тогава той беше на сериозна футболна възраст“, не скри суперлативите си за легендарния ни халф Томас Франк.

52-годишният специалист визира квалификациято за световното първенство през 2002 г, когато на 11.10.2000 г. завършихме 1:1 на „Паркен“. Именно Балъков подаде за изравнителното попадение на Бербатов, чиито гол в мрежата на Шмайхел бе първият му във важен мач с националната фланелка, след като 8 месеца по-рано беше пронизал Чили при загуба с 2:3 в контрола.

След края на срещата им Евтимов подари на Томас Франк брандирана торбичка на България с родни сувенири.

Освен с него, бургазлията се засече с легендата на Тотнъм и посланик на клуба Ледли Кинг, който беше 2 сезона съотборник на Бербо на „Уайт Харт Лейн“.


  • 1 Е на разбира се

    2 0 Отговор
    Балъков не пуши. Правеше цялата Бундеслига да му се прекланя, неуморимия мотор в отбора на Мерцедес от Щутгарт. Такъв плеймейкър никога повече няма да се роди по нашите земи. Няма явно качества за треньор, но определено от онзи отбор от 94-та той беше най-добрият. Той и заработи най-много пари от всички от тях. Не се залъгвайте с космическите суми на Ицата, след Барселона, той играеше за жълти стотинки. А Бала имаше такъв договор с Щутгарт, че нито можеха да го продадат, нито да спрат да му плащат ако е здрав. Накрая го помолиха да спре за да не се разори отбора. Затова и му направиха онзи грандиозен прощален мач.

    13:26 08.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    МНого федалска снимка.

    13:29 08.12.2025

