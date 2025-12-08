Мениджърът на Тотнъм засипа с похвали Краси Балъков (СНИМКИ)

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на мача от Висшата лига между Тотнъм и Брентфорд в Лондон.

„Шпорите“ записаха първа домакинска победа в шампионата от август насам, побеждавайки с 2:0 бившия отбор на своя сегашен мениджър Томас Франк. Именно с него Евтимов успя да се види след края на двубоя и да размени няколко думи.

„Имахте страхотен отбор през 94-та година, обаче на мен ми се е запечатал друг спомен в съзнанието, малко по-късно. Дания игра с България в Копенхаген, Балъков тогава направи супер мач. През цялото време вещо дирижираше играта ви, беше неуморим, а накрая дори подаде и за вашия гол. Направи ми огромно впечатление, а изумлението ми бе, че тогава той беше на сериозна футболна възраст“, не скри суперлативите си за легендарния ни халф Томас Франк.

52-годишният специалист визира квалификациято за световното първенство през 2002 г, когато на 11.10.2000 г. завършихме 1:1 на „Паркен“. Именно Балъков подаде за изравнителното попадение на Бербатов, чиито гол в мрежата на Шмайхел бе първият му във важен мач с националната фланелка, след като 8 месеца по-рано беше пронизал Чили при загуба с 2:3 в контрола.

След края на срещата им Евтимов подари на Томас Франк брандирана торбичка на България с родни сувенири.

Освен с него, бургазлията се засече с легендата на Тотнъм и посланик на клуба Ледли Кинг, който беше 2 сезона съотборник на Бербо на „Уайт Харт Лейн“.