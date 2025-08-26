Джейми Варди на прага на сензационен трансфер в Серия А

38-годишният голмайстор Джейми Варди може да се озове в италианската Серия А, след като стана ясно, че Кремонезе е в напреднали разговори с опитния нападател, информира Sky Italia. След като напусна Лестър в края на миналия сезон и стана свободен агент, именитият англичанин е обект на интерес от няколко европейски клуба, но именно новакът в елита на Италия изглежда най-близо до подпис с него.

През последните седмици името на Варди бе свързвано с трансфер в Наполи и Селтик, но до конкретни действия така и не се стигна. Сега обаче Кремонезе се надява да привлече опитния таран, който може да се окаже ключов за амбициите на тима през новия сезон.

Ръководството на Кремонезе не спира с опитите да подсили отбора – в полезрението им е и Фарис Мумбаня от Олимпик Марсилия. Високата трансферна сума, поискана от френския клуб, обаче прави по-вероятен вариантът за наем на футболиста.

Новият сезон в Серия А започна ударно за Кремонезе – тимът записа впечатляваща победа с 2:1 като гост на Милан.