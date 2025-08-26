Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джейми Варди на прага на сензационен трансфер в Серия А

Джейми Варди на прага на сензационен трансфер в Серия А

26 Август, 2025 22:51 595 0

  • джейми варди -
  • серия а-
  • кремонезе -
  • разговори -
  • нападател-
  • лестър

Кремонезе води преговори с английската звезда

Джейми Варди на прага на сензационен трансфер в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

38-годишният голмайстор Джейми Варди може да се озове в италианската Серия А, след като стана ясно, че Кремонезе е в напреднали разговори с опитния нападател, информира Sky Italia. След като напусна Лестър в края на миналия сезон и стана свободен агент, именитият англичанин е обект на интерес от няколко европейски клуба, но именно новакът в елита на Италия изглежда най-близо до подпис с него.

През последните седмици името на Варди бе свързвано с трансфер в Наполи и Селтик, но до конкретни действия така и не се стигна. Сега обаче Кремонезе се надява да привлече опитния таран, който може да се окаже ключов за амбициите на тима през новия сезон.

Ръководството на Кремонезе не спира с опитите да подсили отбора – в полезрението им е и Фарис Мумбаня от Олимпик Марсилия. Високата трансферна сума, поискана от френския клуб, обаче прави по-вероятен вариантът за наем на футболиста.

Новият сезон в Серия А започна ударно за Кремонезе – тимът записа впечатляваща победа с 2:1 като гост на Милан.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ