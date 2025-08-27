Новини
Напуснал ЦСКА гласи трансфер в Полша

27 Август, 2025 10:59

Разговорите между двете страни са в начална фаза и все още не е ясно дали ще завършат с успех

Напуснал ЦСКА гласи трансфер в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напусналият ЦСКА Джейсън Локило може да продължи кариерата си в Полша, пишат в страната. Интерес към белгиеца, който наскоро разтрогна договора си с "червените", проявява Арка Гдиня, твърди журналистът Марек Зиемиан.

Разговорите между двете страни са в начална фаза и все още не е ясно дали ще завършат с успех.

ЦСКА привлече Джейсън Локило през миналото лято от Хъл Сити. Фланговият футболист така и не успя да се наложи в отбора, като се превърна в едно от многото разочарования.


