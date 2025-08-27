Напуснал ЦСКА гласи трансфер в Полша

Напусналият ЦСКА Джейсън Локило може да продължи кариерата си в Полша, пишат в страната. Интерес към белгиеца, който наскоро разтрогна договора си с "червените", проявява Арка Гдиня, твърди журналистът Марек Зиемиан.
Разговорите между двете страни са в начална фаза и все още не е ясно дали ще завършат с успех.
ЦСКА привлече Джейсън Локило през миналото лято от Хъл Сити. Фланговият футболист така и не успя да се наложи в отбора, като се превърна в едно от многото разочарования.
Lokilo to może być następca wakat. Z moich informacji wynika, że Arka jest nim zainteresowana. Cena nie jest jeszcze ustalona, ale negocjacje trwają. To szybki i techniczny skrzydłowy, który jest graczem zwolnionym z CSKA Sofia, ale też grał w Górniku Łęczna. https://t.co/nGxFjmzfKC— Marek Ziemian (@mareck1) August 26, 2025
