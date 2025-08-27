Новини
Български талант ще играе в Италия

27 Август, 2025 10:28 540 0

Ганев, който е роден през 2007 година, е продукт на школата на Септември София

Български талант ще играе в Италия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Ангел Ганев ще премине в състава на италианския нискорезреден футболен клуб Чивитановезе, съобщава местното издание Quotidiano Sportivo.

Ганев, който е роден през 2007 година, е продукт на школата на Септември София. Той тренира с италианците през този месец и е оставил добри впечатления по време на пробния период.

Чивитановезе ще играе в петото ниво на калчото, след като изпадна от Серия Д през миналия сезон. Отборът стартира новата кампания в неделя с мач от турнира за аматьорската купа на Италия, а седмица по-късно започва и първенството в Лига Екселенца.


