Български талант ще играе в Италия

Нападателят Ангел Ганев ще премине в състава на италианския нискорезреден футболен клуб Чивитановезе, съобщава местното издание Quotidiano Sportivo.

Ганев, който е роден през 2007 година, е продукт на школата на Септември София. Той тренира с италианците през този месец и е оставил добри впечатления по време на пробния период.

Чивитановезе ще играе в петото ниво на калчото, след като изпадна от Серия Д през миналия сезон. Отборът стартира новата кампания в неделя с мач от турнира за аматьорската купа на Италия, а седмица по-късно започва и първенството в Лига Екселенца.