Две от най-големите звезди на Испания идват в София за мача с "Ла Фурия"

27 Август, 2025 11:28 568 0

Имената се пазят в тайна, но единият е действащ футболист, а другият легенда от близкото минало

Снимка: БГНЕС
Две от най-големите звезди на Испания ще бъдат част от благотворителното събитие "Заедно за децата", което ще предшества мача между България и "Ла Роха", съобщава Gong.bg. То ще се проведе на 2 и 3 септември на стадион "Юнак" в София.

Имената се пазят в тайна, но единият е действащ футболист, а другият легенда от близкото минало.

Футболната фиеста ще събере още имена като Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов. Събитието е с благотворителна цел.

България приема Испания на 4 септември на "Васил Левски", като билетите за срещата са почти изкупени.


