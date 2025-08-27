Новини
Сакалиев и ЦСКА се разделиха

27 Август, 2025 13:30 366 2

  • стойко сакалиев-
  • футбол-
  • цска

Двете страни се разделят по взаимно съгласие

Сакалиев и ЦСКА се разделиха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Доскорошният администратор и бивш нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев се е разделил с клуба, съобщава Sportal.bg. Юношата на Нефтохимик, който е сред големите любимци на феновете на "армейците", се занимаваше с административната дейност през последните четири години.

В началото на месеца на мястото на Саката беше назначен Димитър Вутов, като първоначално 31-кратните шампиони обявиха, че бившият голмайстор ще продължи работата си в представителния тим. В крайна сметка обаче двете страни се разделят по взаимно съгласие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 ЙЕЛОУМАНГ@Л ТАКСИ

    2 1 Отговор
    И сега кой ще е поредния т@@паHaP да вее знамето

    13:32 27.08.2025

  • 2 кУмУнист

    0 0 Отговор
    Няма страшно Сака, Благо Джизъса търси асистент да тичка зад него и да му пали наргилето.

    13:56 27.08.2025

