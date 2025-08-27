Новини
Спорт »
Бг футбол »
Даниел Боримиров за реванша с АЗ: Вярата не е загубена

Даниел Боримиров за реванша с АЗ: Вярата не е загубена

27 Август, 2025 11:59 172 3

  • даниел боримиров-
  • футбол-
  • аз алкмар-
  • левски-
  • лига на конференциите

Нидерландският отбор спечели с 2:0 в първия мач в София

Даниел Боримиров за реванша с АЗ: Вярата не е загубена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори на летище "Васил Левски" преди заминаването на отбора за Алкмаар. В четвъртък "сините" ще се изравят срещу АЗ в реванш от плейофа за влизане в осноната фаза на Лига на конференциите. Нидерландският отбор спечели с 2:0 в първия мач в София.

"Бих желал да надградим на това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. За нас важно е да се представим по най-добрия начин и да изпълним задачите си", започна Боримиров.

"Мисля, че Хулио ще заложи на футболистите в най-добро състояние и които ще се противопоставят по най-добрия начин. Ръководството вярва във футболистите и в треньора. Каквото Хулио прецени като най-добро за отбора, това ще е. Мисля, че вече показахме в мача с Апоел Беер Шева, че сме подготвени на добро ниво", добави той.

"Винаги нашите фенове са били 12-ия играч. Не се съмнявам, че утре ще е така. Беше много важно да отложим мача си в първенството, защото трябваше да си поемем глътка въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове. Беше важно да отложим мача с Ботев Пловдив и да се фокусираме върху мача с АЗ Алкмаар", завърши Боримиров.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    4 1 Отговор
    Пич е Даниел, помня като го докараха от Видин, скачаше релсите на трамвая, за да не го фане тока.

    12:01 27.08.2025

  • 2 Вярата не е загубена

    2 0 Отговор
    щом тлъстите заплатки си ги получавате
    а ритнитопкофците поне ще се разходят безплатно

    12:06 27.08.2025

  • 3 Батков

    1 0 Отговор
    Ква вяра бе? Трябва да се радват при 2-3 на 0

    12:09 27.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ