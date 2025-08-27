Даниел Боримиров за реванша с АЗ: Вярата не е загубена

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори на летище "Васил Левски" преди заминаването на отбора за Алкмаар. В четвъртък "сините" ще се изравят срещу АЗ в реванш от плейофа за влизане в осноната фаза на Лига на конференциите. Нидерландският отбор спечели с 2:0 в първия мач в София.

"Бих желал да надградим на това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена. Видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. За нас важно е да се представим по най-добрия начин и да изпълним задачите си", започна Боримиров.

"Мисля, че Хулио ще заложи на футболистите в най-добро състояние и които ще се противопоставят по най-добрия начин. Ръководството вярва във футболистите и в треньора. Каквото Хулио прецени като най-добро за отбора, това ще е. Мисля, че вече показахме в мача с Апоел Беер Шева, че сме подготвени на добро ниво", добави той.

"Винаги нашите фенове са били 12-ия играч. Не се съмнявам, че утре ще е така. Беше много важно да отложим мача си в първенството, защото трябваше да си поемем глътка въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове. Беше важно да отложим мача с Ботев Пловдив и да се фокусираме върху мача с АЗ Алкмаар", завърши Боримиров.