Пауло Дибала и Рома започват преговори за нов договор

28 Август, 2025 10:30 356 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Рома Пауло Дибала скоро може да подпише нов договор с клуба, пишат италианските медии.

Желанието и на двете страни е сътрудничеството да бъде удължено и по този повод скоро предстои среща на ръководството на Рома с агента на аржентинеца.

Единственото условие е свързано със заплатата на Дибала: настоящите 8 милиона евро се считат за твърде високи и ще е необходимо намаление, срещу което играчът няма нищо против, пише VoceGiallorossa.it.

Дибала се завърна на терена в събота, като влезе от пейката при победата на Рома над Болоня с 1:0 на старта в Серия А. Това бе първи официален мач за Дибала от март месец, когато получи поредната си контузия и се наложи да претърпи операция.


